Der Kunstverein Achim lädt für Sonntag, 4. Oktober, zu einer Ausstellungseröffnung ins Achimer Rathaus ein. Der Beginn ist um 11.30 Uhr. Gezeigt werden Bilder der Künstlerin Marijke Vissia. Unter dem Motto „Not dark yet but it’s getting there“ präsentiert die Kölnerin unter anderem Porträts von Mick Jagger, Nosferatu, Oscar Wilde oder aber das eines unbekannten Soldaten. Einen besonderen Fokus legt Vissia auf die Augen ihrer Protagonisten. Gleichzeitig spielt sie mit Hell-Dunkel-Kontrasten.

Marijke Vissia ist von der „anderen Seite“ des Menschen fasziniert und oft liegt diese Seite im Schatten, an der Grenze des Unbekannten, teilt Heike Schulz, Vorsitzende des Achimer Kunstvereins, mit. Mal ist die magische Dunkelheit der Nacht zu sehen, mal die Einsamkeit des Einzelnen, umgesetzt in Blautönen. Mit technischer Raffinesse zaubert die Künstlerin lichte Partien auf die Gesichter und Teile der Körper.

Ihre Werke passen in das Repertoire romantischer Bildtradition, werden jedoch stets durch einen modernen Bildansatz ergänzt. Mit ihren profunden Kenntnissen von Bildtradition vertieft Vissia laut Schulz malerisch und untypisch ihre Weltansicht. William Blake, ein von Vissia favorisierter Künstler, Maler und Dichter aus dem 18. Jahrhundert, trifft sich mit Vissia auch an dem Punkt, wo sein Zyklus „Marriage from Heaven and Hell“ die Gleichzeitigkeit von Gut und Böse aufzeigt und nicht deren Spaltung. Im Rathaus Achim können die hintergründig narrativen Werke der Künstlerin bis zum 29. Oktober entdeckt und decodiert werden.