Schwierigkeiten bei der Vergabe von Kontigenten durch den Bund: Auch der AWK–Verbund hat Probleme bei der Vergabe der BFD–Stellen ausgemacht, sagt Pflegeleiterin Christine Schrader. RSG·FOTOS: RSG

Insgesamt ein wichtiges Projekt, heftig kritisiert wird das Vergabeverfahren für offenen Stellen durch den Bund.

Landkreis Verden. Seit dem 1. Juli vergangenen Jahres sind Wehr- und Zivildienst ausgesetzt. Gemeinnützige Institutionen befürchteten den Wegfall wichtiger Helfer in allen Bereichen, da es keine Verpflichtung mehr für soziales Engagement als Ersatzleistung für den Wehrdienst geben würde. Der Bundesfreiwilligendienst sollte den Zivildienst ersetzen, alle Zivi-Stellen sollten in BFD-Plätze umgewandelt werden – doch die Kontingente des neuen Dienstes, der vom Bund finanziert wird, sind weitaus kleiner ausgefallen.

"Wir hatten für unsere Stellen für den BFD wirklich viele Bewerbungen. Nicht allen Bewerbern konnten wir einen Platz bei uns anbieten", erinnert sich Christine Schrader, Pflegeleiterin des Aller-Weser-Klinik-Verbundes (AWK). Nicht aber die beengten Kapazitäten der Krankenhäuser seien verantwortlich für die Absage an viele Bewerber. Vielmehr sei die Vergabe der Freiwilligendienste, die vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben organisiert wird, mehr als rätselhaft.

"Wir hatten offene Stellen, die nicht besetzt wurden, weil das Bundesamt uns nicht entsprechend viele Plätze zusprechen wollte. Die Positionen blieben unbesetzt, und wir musste Absagen an Bewerber versenden", kritisiert Pflegeleiterin Schrader das umständliche Verfahren.

Die Umsetzung des BFD liegt im Geschäftsbereich des Familienministeriums, für konkrete Bearbeitung und Vergabe der Kontingente an die jeweiligen Dachverbände in den Ländern ist Bundesamt zuständig. "Wir verstehen nicht wirklich, warum die Kontingente an die Institutionen in dieser Form vergeben werden", so Schrader weiter. "Das Verfahren für die Bewilligung von BFD–Stellen läuft online. Das erschwert die Kommunikation."

In Zahlen bedeutet das Folgendes: In der Klinik in Achim könnten elf Plätze besetzt werden, im vergangen Jahr waren nur zwei bewilligt, vier sollen es im kommenden werden. In der Verdener Klinik zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Absolventen des BFD nehmen die gleichen Aufgaben wie die früheren Zivildienstleistenden wahr. Von der Tätigkeit im Fahrdienst bis zur pflegerischen Arbeit ist das Aufgabenspektrum sehr facettenreich.

"Es ist sehr schade, dass wir nicht alle Stellen besetzen können – aus welchen Gründen auch immer, aber wir sind froh, dass wir überhaupt Unterstützung bekommen, die sehr wichtig für uns ist", so das Fazit von Christine Schrader. Mit dem Beginn des BFD wurden die ehemaligen Zivildienststellen ohnehin schon verringert – und nun erschweren offenbar bürokratische Hürden die Besetzung der übrig gebliebenen Plätze.

Jutta Jänsch-Brandt, Leiterin der Werkstätten der Lebenshilfe in Verden, hat ähnliche Erfahrungen gemacht: "Bei uns haben wir gerade mal einen BFDler. Die Aufteilung der Kontingente ist wirklich merkwürdig, das Verfahren umständlich." Bei der Lebenshilfe Rotenburg-Verden seien insgesamt nur fünf Bufdis im vergangenen Jahr tätig gewesen, im kommenden Jahr sollen es mehr werden.

Carl-Georg Issing, Vorstandsmitglied der Stiftung Waldheim Cluvenhagen, hat zwei Gründe dafür ausgemacht, dass die Stiftung Waldheim derzeit keinen BFDler zu ihrem Team zählt: "Zum einen hatten wir gar nicht so viele Bewerbungen. Andererseits sind die Kontingente sehr, sehr eng bemessen und das erschwert spontane Planungen." Durch FSJler und Praktikanten versucht die Stiftung, die fehlenden Helfer zu kompensieren, auch hier sind noch Stellen offen.

Sobald die Rate durch die Dachverbände – zum Beispiel dem Paritätischen Wohlfahrtsverband – publiziert worden sind, beginne ein wahrer Wettlauf um die wenigen noch freien Plätze. Zudem sei das Verfahren für die Ermittlung adäquater Zuteilungen ebenfalls sehr kompliziert.

Freiwilliges soziales Jahr (FSJ), soziale Praktika, Bundesfreiwilligendienst – zahlreiche Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren, existieren nebeneinander. Das FSJ wird von den Bundesländern organisiert, der BFD vom Bund, Praktika wieder anders. Ein bürokratisches Konstrukt, das am Ende unnötig vakante Stellen produziert? Im Kontrast zu anderen Möglichkeiten hat der BFD einen großen Vorteil: Interessierte jeden Alters können sich auf offene Stellen bewerben, jede Altersgruppe ist willkommen. "Bei uns arbeiten auch einige ältere BFDler.

Die Mischung aus Abiturienten und anderen Bewerbern macht die Sache sehr interessant", freut sich Schrader vom AWK-Verbund. Trotzdem sei zu beobachten, dass das Bewerbungsverfahren für jüngere Bewerber ausgelegt sei.

Absolventen selbst ziehen ein überwiegend positives Resümee. Schade ist nur, dass das komplizierte Verfahren, ausgehend von den Stellen des Bundes, Plätze unnötig offen lässt...

Organisatorische Mängel

"Die Arbeit als BFDler war wirklich super. Ich glaube, unsere Aufgabe steht inhaltlich dem FSJ in nichts nach. Nur man merkt, dass es hier und da noch einige organisatorische Mängel gibt", so Ina Pflaum, BFDlerin in Oyten. "Die Zeit war sehr interessant und lehrreich." Carl-Georg Kissing ist dennoch optimistisch: "Es ist völlig normal, dass solche Projekte ihre Zeit brauchen, bis sie problemlos ablaufen." Das ehrgeizige Vorhaben stecke offenbar noch in den Kinderschuhen.