Achim-Baden. Kaum hat 2013 begonnen, steht mit der 1000-Jahr-Feier Badens auch schon eines der größten Feste im Bremer Speckgürtel an. Dieses besondere Jubiläum wird von einer ganzen Reihe von Veranstaltungen begleitet. Dafür zeichnet die Arbeitsgemeinschaft der Badener Vereine verantwortlich. In diesem haben sich vor drei Jahren sämtliche Vereine, Organisationen und Institutionen des Ortes zusammengeschlossen.

Neben geschichtsträchtigen Veranstaltungen, bei denen auf die 1000-jährige Historie von Botegun (unter diesem Namen erwähnte der Bremer Erzbischof Unwan im Jahr 1013 erstmals eine Hofstelle am markanten Weserknick) eingegangen werden soll, gibt es mehrere Festveranstaltungen für die breite Masse.

Die meisten jungen Badener können mit dem "Mic Mac" wohl nichts mehr anfangen. Bei der älteren Generation macht es hingegen sofort "klick", denn "Mic Mac" hieß eine Disco, die 20 Jahre lang ein beliebter Treffpunkt in Badens Mitte war. "Die Disco ähnelte von der Grundfläche beinahe einer Großraumdiskothek", erinnern sich Uwe Schröder und Ulrik Borcherdt. Beide legten viele Jahre als Discjockeys in dem Tanztempel auf und haben in dieser Zeit auch zahlreiche Konzerte begleitet.

Gemeinsam möchten die Mic-Mac-Urgesteine am Freitag, 1. März, die Musik dieser Zeit – die Badener Disco gab es zwischen 1971 und 1991 – bei einer Revival-Party in der Lahofhalle aufleben lassen. Diese Idee stellt die beiden Discjockeys vor große Herausforderungen. "In so wenigen Stunden können wir gar nicht die vielen großen Hits dieser beiden Jahrzehnte auflegen. So gibt es während der Fete beispielsweise nur einen einzigen Song von ABBA", sagt Borcherdt.

Badens Musiker auf einer Bühne

Wer damals mitgefeiert hat und das auch am Freitagabend machen möchte, aber noch kein Ticket erworben hat, schaut allerdings in die Röhre. Nach Auskunft der Arbeitsgemeinschaft der Badener Vereine war die Tanzveranstaltung ruck-zuck ausverkauft. "Für mich ist es schleierhaft, wie wir die 800 Karten so schnell an den Mann bringen konnten", sagt der Arbeitsgemeinschaftsvorsitzende Manfred Huhs. Er bedauert, dass nicht alle Tickets abbekommen haben, die gerne die Mic-Mac-Party feiern möchten. Er verweist auf die Sicherheit der Partygäste. "Mehr als 800 Personen kann man in der Lahofhalle nicht verantworten", erläutert Huhs.

Ein weiteres großes Beisammensein, für das es eigentlich auch keine Karten mehr gibt, findet am Sonntag, 3. März, ebenfalls in der Lahofhalle statt. "So etwas hat es bei uns im Ort noch nie gegeben. Wir bestuhlen die Halle und laden alle Badenerinnen und Badener zu einem großen Kohl- und Pinkelessen ein", erzählt Huhs. Schon am Eingang werden die Besucher – mehr als 350 haben sich bislang angekündigt – von Detlef Wutschik und seiner Puppe "Werner Momsen" begrüßt. Wutschik ist als Sohn eines Badener Malermeisters aufgewachsen. Der Kabarettist und Entertainer tourt das ganze Jahr über durch den deutschsprachigen Raum. "Wutschik freut sich riesig, mal wieder vor heimischem Publikum, insbesondere in seinem Heimatort Baden, auftreten zu dürfen", verrät Huhs, der um 11 Uhr die Besucher begrüßen wird. Anschließend übernehmen bis in den späten Nachmittag die Musiker der Blasmusikanten "Bubingas" das Ruder und bespaßen das Publikum. Außerdem schlüpft Günter Willumeit in seine Paraderolle als "Bauer Piepenbrink".

Mittags serviert das Team des Gasthauses "Zur alten Wasserburg" das große Kohl- und Pinkelessen. Dafür wird Koch Ralf Eggers mehr als 250 Kilogramm Kohl, vier Zentner Kartoffeln und pro Person 400 Gramm Fleisch verarbeiten. Auch der Nachtisch sprengt bei einer solch großen Besucherzahl alle Dimensionen: "Zur roten Grütze wird natürlich Vanillesoße gereicht. Davon werden wir am Sonntag schätzungsweise 50 Liter anrühren", sagt Ralf Eggers.

Eigentlich gibt es keine Tickets mehr für die Veranstaltung, denn die Gastronomen brauchen Planungssicherheit. Wer unbedingt teilnehmen möchte, kann sich ausnahmsweise noch bis heute Mittag im Gasthaus "Zur alten Wasserburg" unter Telefon 04202/70243 melden.

Viele kleine Veranstaltungen wie Kunstausstellungen und Themenrundgänge begleiten das Jubiläumsjahr. Aber auch weitere Großveranstaltungen wie ein Liederabend sind geplant. Bereits jetzt trifft sich ein Jubiläumschor zu regelmäßigen Proben. Außerdem sind in das Konzert alle weiteren Badener Ensembles und Musikgruppen involviert. Die Leitung haben Kreischorleiter Hans Schröder und Badens Pastor Martin Behr.

Als Testlauf vor der 1000-Jahr-Feier fand vor zwei Jahren erstmals seit langer Zeit wieder ein Erntefest in Baden statt. Einige Tausend Menschen und Dutzende Festwagen beteiligten sich. Dieser Erfolg soll am Sonntag, 22. September, wiederholt werden. Schon jetzt sind alle Vereine und Nachbarschaften aufgefordert, sich möglichst kreativ als Fußgruppe oder mit einem Erntewagen zu beteiligen. Anmeldungen sind unter Telefon 04202/71375 möglich.