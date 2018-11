Relativ genau neun Monate ist es her, dass sich der Oytener Gemeinderat einstimmig dafür aussprach, dass der Bahnhof Sagehorn verlegt werden soll. Nun nimmt diese Planung langsam aber sicher erste Konturen an. Am Donnerstag, 17. März, findet ab 19 Uhr im Bürgersaal des Oytener Rathauses eine Informationsveranstaltung für alle Einwohner der Gemeinde statt.

In dieser Bürgerversammlung will die Deutsche Bahn AG nach Angaben der Gemeindeverwaltung dann den erstellten Lageplan mit Einzeichnung des geplanten Standortes zur Verlegung des Bahnhofes Sagehorn vorstellen. Dabei handele es sich um einen Planentwurf, der dann mit anderen Unterlagen, seitens des Eisenbahnbundesamtes, zur Abwicklung des Planfeststellungsverfahrens herangezogen wird. Politisch diskutiert werden soll das Thema dann erstmals wieder in der darauffolgenden öffentlichen Sitzung des Rates am Montag, 30. Mai.

Vor dem Ratsbeschluss im Juni 2015 hatte es bereits zahlreiche Diskussionen in der Politik über den Bahnhof Sagehorn und dessen mögliche Verlegung gegeben. Anfangs war der Tenor dabei noch ganz anders ausgefallen als am Ende, stand man einer Verlegung doch sehr ablehnend gegenüber. Im März 2011 etwa stimmte die Politik in einem Verwaltungsausschuss noch geschlossen gegen eine Verlagerung des Bahnhofs in Richtung der Straße Auf der Heide.

Doch schon vor fünf Jahren war klar, dass der Bahnhof dringend saniert und barrierefrei ausgebaut werden müsste. Die Bahn AG errechnete dafür ein Gesamtvolumen von rund sieben Millionen Euro, was sie als schlichtweg zu teuer erachtete. Sie präferierte die deutlich kostengünstigere Verlegung an einen anderen Standort. Und da man von Seiten der Bahn am längeren Hebel saß, übte man immer mehr Druck auf die Gemeinde aus. Nach dem Motto: Wenn man keiner Verlegung zustimmt, dann gibt es vielleicht bald gar keinen Bahnhof mehr in Sagehorn.

Diesem Druck gaben die Ratsfraktionen letztlich fast gezwungenermaßen nach und stimmten für die Verlegung, in der Hoffnung, die Gestaltung dort mit beeinflussen zu können. Für viele enttäuschte Bürger und die extra gegründete Bürgerinitiative Bahnhof Sagehorn war diese Hoffnung indes nur ein schwacher Trost.