Kabarett ist unanständig. Denn es bedeutet, sich in aller Öffentlichkeit über sein Personal lustig zu machen. So etwas tut man nicht. Maximilian Uthoff weiß das. Er tut es im Achimer Kulturhaus aber trotzdem. Denn als Mann, als Weißer und als Westeuropäer sieht er sich schon ganz oben. Da heißt es, die Pfründen zu sichern gegen die Hungrigen, die ihr Stück vom Kuchen abhaben wollen: Migranten, Arme, Frauen. Und so ruft er ihnen zu: "Das Leben ist kein Wunschkonzert!" Ein Loblied singt er auf die anständig bezahlten Leiharbeiter, die Politiker. "Wir leihen ihnen die Arbeit, von der wir ahnen, dass sie zu schmutzig ist, um sie selbst zu machen. Das ist gut so, denn für eine gerechtere Weltordnung haben wir selbst keine Zeit", meint Uthoff.

Die "Statt ins Bett ins Kabarett"-Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Karten kosten 18, ermäßigt zwölf Euro, und können im Internet auf www.kasch-achim.de oder an der Abendkasse gekauft werden.