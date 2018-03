Pastorin Cathrin Schley lädt Kinder zwischen fünf und zehn Jahren für Montag, 7. Dezember, und Montag, 14. Dezember, zum Adventsbasteln ins Gemeindehaus nach Thedinghausen ein. Zudem wird gemeinsam gebacken. Los geht es um 15 Uhr. Wegen einer besseren Planung wird darum gebeten, eine Teilnahme im Gemeindehaus telefonisch unter 0 42 04 / 3 08 anzumelden. Im Anschluss an das Adventsbasteln besteht die Möglichkeit, am lebendigen Adventskalender teilzunehmen, der am 7. Dezember direkt am Gemeindehaus veranstaltet wird.

KUT