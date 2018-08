Wie und wo dies stattfindet, ist weiterhin offen. Im Ausschuss für Sport und Kultur nahmen die Fraktionen am Dienstagabend ein Grundsatzpapier der Verwaltung zur Kenntnis, das mehrere Alternativen als Übergangslösungen anspricht, wie zum Beispiel ein Umzug ins Rathaus oder in eine eigens für diesen Zweck angemietete Immobilie in der Stadtmitte. Den finanziellen Aufwand hierfür plus den zu erwartenden Einnahmeverlust beziffert die Stadtverwaltung auf 84000 Euro.

In diesem Zusammenhang zeichnete sich am Dienstag im Fachausschuss ein weiterer Konfliktherd der kommenden Monate ab. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass das bisherige Budget der Bibliothek – 392200 Euro im Jahr – anders als von der Politik gefordert, künftig nicht mehr ausreichen wird. Der Grund hierfür seien die zusätzliche Veranschlagung von Abschreibungen und Finanzierungskosten der getätigten Investitionen ab Fertigstellung – laut Bürgermeister Uwe Kellner rund 30000 Euro im Jahr. Dieses Geld an anderer Stelle des Bibliotheksbetriebes einsparen zu wollen hieße, in die Grundsubstanz der Bücherei einzugreifen.