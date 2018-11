Mit einem bepflanzten Blumenkübel haben Unbekannte nach Angaben der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Fensterscheibe der Grundschule Bassen zerstört. Ein Eindringen der Täter in die Schule sei nach bisherigen Erkenntnissen nicht erfolgt, berichtete ein Polizeisprecher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 07 / 12 85 bei der Oytener Polizei zu melden.

Ein tätlicher Angriff auf zwei junge Männer hat sich nach Angaben der Oytener Polizei am Sonnabend in den frühen Morgenstunden am Rande des Erntefestes in Bassen ereignet. Demnach seien ein 19-Jähriger aus Achim und ein 24-Jähriger aus Syke auf der Großen Straße von einer Personengruppe angegriffen worden. Für die Opfer setzte es Schläge und Tritte. Auch eine Frau, die Verletzungen am Hals erlitt, wurde in die Auseinandersetzung hineingezogen. Alle Opfer mussten ärztlich versorgt werden. Die Angreifer, denen gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird, flüchteten nach den Attacken. In Mitleidenschaft wurde zudem der Gartenzaun eines Anwohners gezogen. Die Beamten der Oytener Polizei bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Telefonnummer 0 42 07 / 12 85 zu melden.

Ein junges Diebes-Duo ist bei dem Versuch, Waren aus einem Baumarkt in Achim mitgehen zu lassen, gescheitert. Wie die Polizei mitteilte, hatten die 20-Jährige und ihr zwei Jahre jüngerer Begleiter versucht, ihre Beute unbemerkt in eine Handtasche verschwinden zu lassen. Mitarbeiter beobachteten jedoch die Szene und alarmierten die Polizei, die das bisher noch unbescholtene Duo mit auf die Achimer Wache nahm.

Streifenbeamte der Achimer Polizei haben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in Bassen einen Fahranfänger aus dem Verkehr gezogen, der sich mit einem Alkoholwert von 1,39 Promille hinter das Lenkrad seines Wagens gesetzt hat. Diesen Wert ermittelten die Ordnungshüter bei einem Atemalkoholtest.

Ohne Führerschein war derweil eine 41-jährige Autofahrerin aus Achim mit ihrem Fahrzeug unterwegs, als Beamte der Achimer Polizei sie in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag kontrollierten. Intensivere Untersuchungen ergaben laut Polizei, dass die Fahrerlaubnis der Frau durch einen Gerichtsbeschluss entzogen worden war.

Ebenfalls ohne Führerschein lenkte ein 36-Jähriger einen Mietwagen, mit dem er am Sonnabend gegen 14 Uhr auf der Autobahn 1 bei Oyten in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Langwedel geriet. Eine Rücksprache mit dem Auto-Verleiher ergab weiterhin, dass der Mann den Audi ohne Genehmigung des Mietwagenunternehmens nutzte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt mit diesem und anderen Kraftfahrzeugen untersagt und der Mietwagen bis zur Übergabe an die Mietfirma sichergestellt.

Ein Streit zwischen zwei Lebenspartnern ist laut Polizeibericht am frühen Sonntagmorgen in der Verdener Innenstadt auf offener Straße eskaliert. Nach Angaben eines Polizeisprecher hatte ein 30-Jähriger seine 21-jährige Lebensgefährtin im Streit geschlagen. Ein 29-jähriger Bekannter des Paares wollte schlichtend eingreifen und sei in der Folge von dem Angreifer mit einem Teleskopschlagstock traktiert worden. Die Situation beruhigte sich auch nicht, als die Polizei anrückte. Vielmehr leisteten der 30-Jährige und seine Freundin erheblichen Widerstand und beleidigten die Beamten sogar. Den Mann nahmen die Einsatzkräfte daraufhin in Gewahrsam.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße in Verden hat ein Radfahrer am Sonnabendmittag leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei angab, hatte der Fahrer eines Geländewagens den Radler übersehen, als er vom Gelände eines Getränkemarktes auf die Bremer Straße fahren wollte. Der Radfahrer stürzte mit seinem E-Bike und kam mit leichten Blessuren in das Verdener Krankenhaus.

Unter Alkoholeinfluss stand derweil der mutmaßliche Verursacher eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonnabend zur Mittagszeit in der Verdener Innenstadt ereignete. Ein alkoholisierter Autofahrer habe demnach versucht, seinen Wagen aus einer Parklücke zu rangieren. Dabei kollidierte er mit einem geparkten Fahrzeug. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, meldeten sich sofort bei der Polizei, die den Fahrer noch vor Ort antrafen. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten, denn der Mann hatte mehr als drei Promille im Blut. Den Führerschein musste er vor Ort abgeben.

Leichte Verletzungen hat ein 68-Jähriger erlitten, der nach Angaben der Polizei am Freitagmittag einen Unfall auf der Ahneberger Straße in Verden verursacht haben soll. Der Mann war in Richtung Westen unterwegs und fuhr auf einen Wagen auf, der vor ihm abbremsen musste. Den Schaden bezifferte die Polizei auf 10 000 Euro.