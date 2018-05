Ralf Mühlenstedt, stellvertretender Stadtbrandmeister, registrierte in den zurückliegenden Wochen besonders viele Fehlalarme im gesamten Stadtgebiet. Diese wurden jedes Mal durch Brandmelder ausgelöst. Hightech, auf das die Feuerwehr nichts kommen lässt, doch das feucht-warme Wetter scheint den Meldern schlecht zu bekommen.

Ein Blick auf die Internetseite der Achimer Wehr verrät, dass die Feuerwehrleute regelmäßig immer die selben Industriebetriebe und Seniorenresidenzen ansteuern müssen. Auf Dauer ein teurer Spaß für die Betriebe, denn die Verwaltung verschickt nach jedem Fehleinsatz eine Rechnung.

Eine fixe Summe kann Mitarbeiterin Sigrid Bartels nicht nennen. "Der Rechnungsbetrag richtet sich danach, wie viele Feuerwehrleute in welchen Fahrzeugen ausgerückt sind", so die Fachfrau. Als Beispiel nennt sie einen zurückliegenden Fehleinsatz für die Achimer Ortsfeuerwehr. Wenn diese mit Tanklöschfahrzeug und Einsatzleitwagen ausrückt, werden knapp 500 Euro fällig. "Für das Tanklöschfahrzeug stellt die Stadt 125 Euro in Rechnung. Das große Bierdener Fahrzeug würde nur 75 Euro kosten", sagt Bartels. "Eine Rechnung wird nur bei Fehlalarmen gestellt. Sollte es tatsächlich brennen, ist der Einsatz natürlich umsonst", sagt die Verwaltungsmitarbeiterin.

Achims Rathausmitarbeiter verhielten sich gestern bei dem Feueralarm um kurz vor 10 Uhr vorbildlich. Alle Büros wurden geräumt, die Mitarbeiter versammelten sich auf dem Baumplatz. Kurz nach Ankunft der Feuerwehrleute konnte dann auch schon wieder Entwarnung gegeben werden. Im Keller, dort wo die Fundfahrräder abgestellt werden, hatte ein Gerät grundlos ein Feuer gemeldet.