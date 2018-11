Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bösche gibt Rezept für Butterkuchen weiter

Chb

Achim. "Butterkuchen mag jeder, aber kaum jemand weiß, wie der Teig verarbeitet wird. Es wäre schade, wenn diese alte Tradition nicht weitergegeben wird", sagt Elisabeth Bösche. Aus diesem Anlass lädt die Uphuserin zu einem Backabend ein. Dabei stellt jeder Teilnehmer seinen eigenen Teig her. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 29. November, ab 19.30 Uhr an der Uphuser Heerstraße 69 statt. Anmeldungen nimmt die Organisatorin noch bis Freitag, 23. November, unter Telefon 04202/61041 oder per E-Mail an reikizentrumlicht@web.de entgegen.