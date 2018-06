Geplantes Biomasseheizkraftwerk soll kommen

Bürgermeister optimistisch

Ottersberg. Der Bürgermeister bleibt optimistisch: Das geplante Biomassekraftwerk wird aus seiner Sicht kommen. Davon geht Horst Hofmann aus. Die Gespräche mit dem Investor seien weiter "auf Augenhöhe". Allerdings habe der nach Hofmanns Worten "erstaunt" darauf reagiert, dass es auf Antrag der "bunten Mehrheitsgruppe" eine Bürgerbefragung in Ottersberg geben soll. "Der Investor macht sich schon Gedanken darüber, wie verbindlich dieses Votum ist", sagte Hofmann im Ortsrat. Ansonsten werde nach wie vor der Standort am Energiepark in Richtung Otterstedt favorisiert. Hofmann bleibt obendrein optimistisch, dass die Firma Buss als Wärmeabnehmer des geplanten Biomasseheizkraftwerkes in Frage kommt.