Damals spielte die SG Achim/Baden in der ersten Runde des DHB-Pokals gegen den Bergischen HC. An diesem Sonntag ist es aber mal wieder so weit: Der TSV Hannover-Burgdorf wird in der Oytener Pestalozzihalle erwartet. Dort treffen die „Recken“ auf die Landesliga Männer des TV Oyten.