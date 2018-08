Der Ausbau der schnellen Datenautobahn geht weiter. Heiko Kruse vom örtlichen E-Werk Ottersberg sorgt dafür, dass die Glasfaserkabel derzeit im Hauptort Ottersberg verlegt werden. Für Interessierte sind zwei Infoabende im Rathaus geplant. (Kahrs)

Auch der Ausbau in den anderen Ottersberger Ortsteilen wird weiter forciert. Nach Verlegung der Leerrohre für die Haupttrassen in Ottersberg, Fischerhude, Otterstedt und Ottersberg Bahnhof werden nunmehr sukzessive in die Glasfaserkabel "eingeblasen". Die Breitband Innovationen Nord GmbH (Bin) ist Betreiber des Glasfasernetzes und fungiert als Provider für die Verbraucher am Markt. Die Bin bietet aktuell schon verschiedene Varianten von Anschlussmöglichkeiten an. Was, wann, wo und wie schon heute realisierbar ist, welche Einstiegsmöglichkeiten die Bin sowohl den gewerblichen als auch den privaten Nutzern anbieten kann, soll nun in diversen Informationsveranstaltungen vorgestellt werden.

Gemeinsam mit den Partnern der Bin, dem Ewo und dem Unternehmen Wobesco aus Ottersberg finden die ersten beiden Vorstellungen Freitag, 30. November, sowie Freitag, 7. Dezember, im Sitzungssaal des Ottersberger Rathauses statt. Beide Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr.

Besonders eingegangen wird auf die Kostenthematik, individuelle Anschlussoptionen und realisierbare Zeitfenster, teilen die Veranstalter mit. Zur besseren Planung wird um eine Voranmeldung an info@breitband-nord.de beziehungsweise unter Telefon 04205/3170 90 gebeten.