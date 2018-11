Sieben Wochen nach dem ersten Spatenstich ist der Rohbau des Erweiterungsgebäudes für die Integrierten Gesamtschule (IGS) Oyten schon ordentlich in die Höhe geschossen. „Wir liegen sogar zwei Wochen vor dem Bauplan“, ließ Tillmann Conrad vom zuständigen Architekturbüro wissen. Am gestrigen Dienstag legte er zusammen mit Oytens Bürgermeister Manfred Cordes und IGS-Schulleiter Reinhard Ries symbolisch den Grundstein. Gemeinsam versenkten sie im Bau eine Urkundenrolle, gefüllt mit einer aktuellen Tageszeitung, einigen Münzen und einer Beschreibung des pädagogischen Konzeptes und Leitbildes der Schule.

Ein Leitbild, von dem Cordes weiterhin schwärmte. „Das System der IGS ist eine tolle Geschichte, denn es gibt nichts schlimmeres, als Schüler nach der vierten Klasse zu trennen“, sagte er und fügte an, dass Kinder an dieser Schule vieles lernen würden, was woanders nicht möglich sei. Schulleiter Ries zeigte sich erfreut über die voranschreitenden Bauarbeiten. „Ich bin froh, dass nicht nur die Schule an sich wächst, sondern auch der zur Verfügung stehende Raum“, betonte er.

Der Erweiterungsbau besteht aus zwei Bauabschnitten. Im vorderen Bereich wird die vorhandene Küche um 200 Quadratmeter erweitert, was dem Team der Küche um Leiter Fred Meyer ermöglichen wird, dort in Zukunft bis zu 1000 Essen für die IGS zuzubereiten. Im hinteren Bereich entsteht ein neues Jahrgangshaus mit ausreichend Platz für zwei Jahrgänge. In dem zweistöckigen Bau sollen nach Ende der Arbeiten in jeder Etage rund 850 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Der Rat der Gemeinde Oyten hat ein Budget von 4,5 Millionen Euro für den Erweiterungsbau bewilligt. Geplant ist, dass dieser zum Schuljahr 2016/2017 fertig ist.