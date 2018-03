Heiß diskutiert, zwischendurch tot geglaubt – und nun wieder zurück. Eine Integrierte Gesamtschule (IGS) für Achim wünscht sich ein Großteil der Achimer Politik seit Jahren.Jetzt geht der Wunsch in Erfüllung.

Realschule Achim und Liesel-Anspacher-Schule verschmelzen zur IGS. (Focke Strangmann)

Nachdem es erst schlecht aussah für die Schulform, hat der Rat es trotz Bedenken gewagt und einen Antrag darauf gestellt, eine IGS einzurichten. Mitten in den Ferien trudelte nun die Antwort der Niedersächsischen Landesschulbehörde im Achimer Rathaus ein: Die IGS ist genehmigt – die Liesel-Anspacher-Schule (früher Hauptschule) und die Realschule Achim werden dafür zusammengelegt.

Ab August 2017 werden die jetzigen Grundschüler bereits zu Gesamtschülern, wenn ihre Eltern sie nicht auf ein Gymnasium oder eine Schule außerhalb der Stadt schicken wollen. Doch auch anders herum gilt: Wer Sohn oder Tochter auf einer IGS sehen will, muss sich dafür nicht mehr Richtung Thedinghausen oder Oyten orientieren. Höchst zufrieden damit zeigt sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Herfried Meyer. Die Sozialdemokraten sind die stärkste Fraktion, die die IGS unterstützt. Es sei besonders Ratsfrau Petra Geisler gewesen, die „das Thema wieder ausgegraben hat“, betont Meyer auf Nachfrage. Schließlich galt die IGS schon als tot – die Stadt hatte Mühe, genügend Schüler für die Schulform nachzuweisen. Geisler aber habe den Aufwand nicht gescheut, noch einmal alle Richtlinien und Regelungen sorgsam durchzulesen, dabei stellte sich heraus: Wenn zwei Schulen zusammengelegt werden, gibt es etwas lockerere Voraussetzungen.

CDU wollte Oberschule

„Ich bin froh. Ich freu' mich“, sagt Meyer zu dem Brief aus Lüneburg. Einmal, weil das Thema „jetzt endlich geklärt ist“, aber auch, weil der politische Disput „diesen Ausgang hatte, das war unser politisches Ziel“, ergänzt er. Denn die Schulformfrage wurde in den vergangenen Jahren erbittert umkämpft. Einig waren sich die Ratsleute, dass die frühere Haupt- sowie die Realschule zusammengelegt werden müssen. Zuletzt waren SPD, Grüne, WGA und FDP für die IGS. Das Gegenmodell, die Oberschule, ist Favorit der Christdemokraten. Noch im Frühjahr hatte die CDU angekündigt, sich rechtliche Schritte vorzubehalten. Sie sah „rechtliche Widersprüche im Verfahrensablauf“.

Auch jetzt ist sich der CDU-Fraktionschef Karl-Heinz Lichter sicher, dass man auf Landesebene „gegen die selbst gegebenen Richtlinien verstößt“. Schließlich sei eine solche Lockerung der Nachweispflicht nur für Ausnahmefälle gedacht, die die CDU in Achim nicht ausmachen kann. Ob nun wirklich rechtliche Schritte folgen und wenn, welche das sein können, müsste in einer Fraktionssitzung geklärt werden, sagt Lichter. „Ich habe auch gerade erst von der Situation erfahren, wir müssen uns damit befassen, denn das werde ich nicht allein entscheiden.“ Seine persönliche Meinung lässt er aber durchblicken: „Wir haben diesen ideologischen Streit schon lange genug auf dem Rücken der Schüler ausgetragen.“

Thema im Fachausschuss am 18. August

Die CDU bespricht das Thema IGS bereits am Donnerstag. Auf die größere politische Bühne Achims wird es erst am 18. August gehoben. Dann werden Schul- und Sozialausschuss in Sitzung gehen (ab 17 Uhr im Rathaus, öffentlich). Ein früherer Termin sei nicht möglich, versichert Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der sich trotz Urlaub auf Nachfrage zu dem Thema äußert. „Wir müssen die Urlaubszeit bedenken, aber auch die Einladungsfristen einhalten“, erklärt er die Wartezeit. Er sei sich aber sicher, dass die Errichtung einer IGS im Ausschuss „eine breite, satte Mehrheit bekommen“ werde. Das war auch bislang des Bürgermeisters Hauptanliegen in der Schulfrage: Eine möglichst breit aufgestellte Einigkeit, um Unsicherheiten bei Schülern, Eltern und Lehrern von vornherein zu vermeiden. Die Schulleiter der Liesel-Anspacher-Schule und der Realschule seien am Dienstag über die neue Situation informiert worden.

Als nächster Schritt wird voraussichtlich eine Planungsgruppe gegründet, die sich mit etlichen Detailfragen zum Start einer neuen Schule beschäftigt. Erst auf längere Sicht zu klären ist die Frage, ob die IGS eine Oberstufe bekommt, also Jugendliche zukünftig auch ihr Abitur an der Gesamtschule absolvieren können. Die beiden Achimer Gymnasien werden mit Spannung auf genau diese Entscheidung warten. Im Brief der Landesschulbehörde bleibt sie nur vage im Raum stehen. „Ich stelle anheim, zu gegebener Zeit einen Antrag auf Erweiterung der IGS um eine gymnasiale Oberstufe zu stellen“, schreibt Mitarbeiter Jan Hinnerk Reimers. Auch SPD-Chef Meyer will sich in diesem Punkt nicht festlegen, er blickt nach Oyten, wo die IGS zum August 2018 eine gymnasiale Oberstufe bekommen soll: „Von Oyten können wir in den nächsten Jahren lernen, wir können uns anschauen, was da passiert und unsere Schlüsse ziehen.“