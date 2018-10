„Rhythm of Life – 15 Jahre Sunny Side Up” – so lautet das Motto, unter dem der Achimer Popchor unter Leitung von Peter Henninger am kommenden Sonnabend, 10. September, ab 19.30 Uhr im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) ein „festliches Jubiläumskonzert“ geben wird, wie er verspricht.

Der Popchor Sunny Side Up tritt am Sonnabend in Achim auf und feiert sein 15-jähriges Bestehen. (frei)

Sei das Publikum des Chors vor drei Jahren auf eine musikalische Welttournee eingestimmt worden, so sorge Sunny Side Up dieses Mal für eine Gute-Laune-Zuhause-Atmosphäre. Die in streng geheimer Abstimmung ermittelten „Best of 65“ aus 15-jähriger Chorarbeit würden genauso A-cappella-Genuss verbreiten wie neu einstudierte Stücke (beispielsweise den Song „Girls, Girls, Girls“).

Das Moderatoren-Duo Tomke Kaufmann/Rüdiger Schuback freue sich bereits darauf, zwei Instrumental-Ensembles als besondere Gäste begrüßen zu können. Sowohl eine Gesangsdarbietung (Sandra Nobel, am Flügel: Sabine Kauffmann), als auch ein Auftritt mit Querflöte (Sigrun Busch, ebenfalls mit Klavierbegleitung) sollen demnach für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Und zwar eines, das durchaus „mit einer weiteren Überraschung aufwarten kann“, heißt es.

Mit dem festlichen Konzert und einer dem Motto auch entsprechend gestalteten Bühnendekoration werde das Publikum garantiert den Alltag hinter sich lassen, glaubt der Chor, der mit seinen 30 Mitgliedern überregional bekannt geworden sei. Unter anderem wirkte der Chor vor zwei Jahren bei der US-amerikanischen Rock-Band „Foreigner“ im Bremer Konzerthaus „Glocke“ mit und gab vor einem Jahr ein Gemeinschaftskonzert mit Kathy Kelly in der Konzertkirche zu Lunsen. Nähere Informationen über Sunny Side Up gibt es im Internet unter der Adresse www.sunnysideup-chor.de.

Karten zum Preis von 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, sind im Vorverkauf online über www.kasch-achim.de sowie beim Kasch direkt und eventuell noch an der Abendkasse erhältlich.