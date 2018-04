Pastor Markus Wendebourg genießt das leise Rauschen des Wassers und die Nähe zur Natur. Nur auf die Zecken muss er auf dem Weg von seinem Haus zur Aller achten. (Strangmann)

Verden. "Das langsam fließende Wasser der Aller hat hier eine sehr beruhigende Wirkung", sagt der Pastor der Domgemeinde Verden, Markus Wendebourg. Am frühen Morgen oder in den Abendstunden spaziert er – sehr regelmäßig, wie er sagt – mit seiner Frau am Fluss entlang. "Wir haben die Aller fast vor der Haustür", erklärt er.

Manchmal sogar direkt davor: Das Gelände bis zu seiner Haustür ist Überschwemmungsgebiet. "Beim Hochwasser vor ein paar Monaten sind Leute in Booten direkt vor meinem Fenster vorbeigefahren", erinnert sich der Pastor. Um bei normalem Pegelstand zum Fluss zu kommen, muss Wendebourg ein Stück die Eitzer Straße entlang gehen, um über einen kleinen Weg zunächst zu einem Feld mit hohem Gras zu kommen. 50 Meter vom Kreisel Berliner Ring / Eitzer Straße entfernt – in Richtung Innenstadt – führt er links zwischen zwei Häusern hindurch.

Auf diesem Weg beginne jedoch schon die Entspannung, sagt der Pastor. "Außer den Gebäuden im Rücken sieht man nur Feld, Gras, Bäume und den Fluss", erklärt er. Nach einigen Hundert Metern durch Gras und über kleinere Erdhügelchen kommt Wendebourg bei seinem üblichen Spaziergang an die Aller. "In diesem Jahr stehen keine Kühe auf der Wiese, also gibt es auch keine Tretminen", bemerkt er schmunzelnd. Am Fluss angekommen, hält Wendebourg kurz inne und genießt die Ruhe. "Hier kann man links oder rechts entlang der Aller gehen. Rechts kommt man zur Brücke, links geht es der Flussbiegung folgend in Richtung Eitzer Straße." Außer vereinzelten Schwimmern im und einem Angler am Wasser sieht man kaum Menschen. "Der Bereich ist schon etwas abgelegener, daher gehe ich auch gerne hier entlang – hier kann ich abschalten", erklärt Wendebourg.

Meistens treffe er niemanden bei seinem Spaziergang. Am Abend sei sehr wenig los an diesem Abschnitt des Flusses. "Bei meinen Spaziergängen sehe ich aber ab und zu Rehe, und einmal sind auch 25 bis 30 Störche auf der Wiese gelandet", erinnert sich Wendebourg. Lediglich auf Zecken müsse man achten, da diese im hohen Gras auf dem Weg von Wendebourgs Haus zur Aller lauern.

"Es gibt keinen Verkehrslärm, Schiffe fahren hier nicht", erklärt Wendebourg, die Stille schätze er. Immer wieder betont der Pastor die beruhigende Wirkung von Wasser, Natur und Wind. Lediglich ab und zu fährt ein Zug über die Brücke an der Aller, dessen Rauschen sich jedoch mit dem des Windes vermischt. Durch den Wind in der Nähe des Flusses stören die hohen Temperaturen im Sommer nicht bei einem Spaziergang.

"Meine Frau und ich wandern viel, und wir bewegen uns auch im Urlaub gerne – allerdings sind wir nicht übertrieben sportlich", sagt Wendebourg und lacht dabei. Durch Gras und über kleine Hügel zu marschieren, sei daher genau das Richtige, was das Bewegungslevel angehe. "Das Wichtigste ist für mich jedoch die Ruhe." Schon als er in München gelebt habe, sei er häufig an der Isar gewesen. Und als Kind habe er immer Urlaub an der Nordsee gemacht. "Wasser sorgt für diese besondere, entspannte Atmosphäre", meint er.

Auf dem Weg zurück zu seinem Haus stehen wilde Brombeersträucher. "Noch sind die Beeren nicht reif, aber bald kann man sie pflücken." Innehalten am Wasser, Beeren pflücken, der leichten Strömung zuschauen: Das sei sehr entspannend. "Und die Natur hier, der Ausblick ohne Gebäude zu sehen. Das ist einfach ein Gedicht", sagt Wendebourg.

In unserer Serie "Mein Lieblingsort" stellen Persönlichkeiten aus dem Landkreis den Ort vor, an dem sie am liebsten ihre Zeit verbringen. Das können Gebäude, versteckte Ecken oder idyllische Plätze in der Natur sein.