Sie lebte in Achim bis sie 17 Jahre alt war – und das nationalsozialistische Regime sie nach Minsk ins Getto deportierte. Viel mehr ist über Liesel Anspacher nicht bekannt. Die vermutlich von den Nazis Ermordete soll Ende Mai zur Namenspatronin der Hauptschule Achim ernannt werden – Grund genug für Schulleiter Dominik Lerdon, sich auf Spurensuche zu machen.

Nicht einmal ein Bild hat die Schule von der Frau, die gemeinsam mit ihrer Familie aus der Heimat gerissen wurde, nur, weil die Anspachers Juden waren. Dabei, findet Lerdon, erlaube doch gerade ein Foto, sich auf eine Person einzulassen, sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild zu machen. Außerdem „wäre es wirklich schön, den Briefkopf der Schule zu personalisieren“, betont Lerdon. Die fleißigen Hobby-Heimatforscher von der Geschichtswerkstatt Achim habe er natürlich sofort angesprochen, doch von Liesel Anspacher haben auch die in ihren Unterlagen nichts auftreiben können. Nun hofft Lerdon auf Hilfe von älteren Achimern: „Vielleicht gibt es ja noch eine Sandkastenfreundin oder einen Sandkastenfreund?“ Auch ein Blick in das Fotoalbum der eventuell bereits verstorbenen Eltern könne mit viel Glück das Bild der kleinen Liesel zutage fördern.

Einen kleinen Erfolg kann die Schule bereits jetzt verbuchen. Ein Bild der Geschwister Liesel und Günther Anspacher ist den Pädagogen und Schülern schon versprochen worden. Allerdings kommt die edle Spenderin nicht aus Achim, sondern lebt in den Vereinigten Staaten. Der Kontakt kam nur über Ecken zustande, erklärt Lerdon. Los ging die Spurensuche bei Clemens Schultz, der zum Familienzweig der Anspachers gehört. Dieser wohnt zwar längst in New York, war aber im vergangenen Jahr nach Bremen gereist, um an einer Gedenkveranstaltung zur Judenverfolgung teilzunehmen. So kam ein Kontakt zustande, der sich für die Hauptschule lohnen sollte: Clemens Schultz tat einen Cousin der Geschwister Liesel und Günther auf – Curt Anspacher, der die Verfolgung der Juden überlebte und auch nach Amerika auswanderte. Inzwischen sei er zwar verstorben, doch seine Witwe, Eleonore Anspacher, hat auf die Bitten aus Deutschland in alten Kisten gekramt. Das Ergebnis: ein Bild mit den Geschwistern aus Achim. Doch trotz des digitalen Zeitalters hat es den Weg nicht bis an die Weser geschafft. „Wir haben es hier mit sehr alten Personen zu tun“, erklärt Lerdon.

Wobei Clemens Schultz – weit über 80 – ziemlich fit in Sachen neuen Medien sein soll. Nun muss er nur noch mit Eleonore Anspacher in Amerika zusammentreffen, das werde im April klappen. „Clemens Schultz will das Foto dann einscannen und uns zuschicken“, freut sich Lerdon. Mit ein bisschen Glück gibt es aber schließlich noch Aufnahmen der Anspachers, die nicht so weit reisen müssen. Wer jemanden in der Familie kannte, ein Foto hat oder bei der Suche irgendwie weiterhelfen kann, möge sich doch unter 04202/955880 melden, bittet der Schulleiter der baldigen Liesel-Anspacher-Schule.