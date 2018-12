Gasgeruch sorgte für Einsatz der Feuerwehr in Achim

Drei Wohnhäuser evakuiert

Achim. Austretendes Gas erforderte am Dienstagabend die Evakuierung von drei Wohnhäusern in Achim. Um kurz nach 20 Uhr wurde die Feuerwehr an die Kreuzung Friedrichstraße und Feldstraße gerufen. Hier hatten Anwohner im Bereich einer Baustelle Gasgeruch bemerkt. Die Einsatzkräfte entdeckten vor Ort eine Leckage. Vorsorglich rüsteten sich die Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz aus und evakuierten drei umliegende Mehrfamilienhäuser. "Das ging ohne Komplikationen vonstatten", teilen die Brandbekämpfer mit. Vorsorglich steuerten auch zwei Rettungswagen die Einsatzstelle an. Allerdings konnten die Stadtwerke schnell Entwarnung geben, denn lediglich sogenanntes Restgas aus einer freigelegten und abgeklemmten Leitung soll für den kurzzeitigen Gasgeruch gesorgt haben.