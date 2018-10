Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dreister Metalldieb erbeutet Heizkörper

Mar

Achim. Ein dreister Metalldieb hat am Montag in Achim Beute gemacht. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Arbeiter mit Abrissarbeiten an einem Haus an der Straße Am Freibad beschäftigt, als gegen 14.15 Uhr ein etwa 18 bis 25 Jahre alter Mann mit einem Lieferwagen mit Bremer Kennzeichen vorfuhr. Der junge Mann erklärte den Arbeitern, die verantwortliche Firma hätte ihn beauftragt, die Heizkörper zu demontieren und abzuholen. Er machte sich unverzüglich ans Werk, baute sechs Heizkörper ab, lud diese in den Lieferwagen und nahm noch einige andere Metallteile von der Baustelle mit. Währenddessen vergewisserten sich die Arbeiter beim Auftraggeber, ob die Angaben des jungen Mannes stimmen. Noch bevor endgültig Klarheit bestand, entfernte sich der junge Mann mit seiner Beute von der Baustelle. Wie sich später herausstellte, lag kein entsprechender Auftrag vor, so dass die Polizei Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen hat.