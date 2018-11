Der Oytener erklärte, seine Frau auf deren Verlangen getötet zu haben. Eine Obduktion ergab, dass die 53-Jährige einen zwei Kilogramm schweren Tumor in sich trug, der zwar laut Gutachten gutartig gewesen sein soll, ihr dennoch schwere Schmerzen bereitet haben muss. Schon damals kündigte die Staatsanwaltschaft an, in Revision zu gehen. Die Strafverfolger forderten sieben Jahre Haft. Jetzt, vier Jahre später, muss sich der heute 78-Jährige vor dem Landgericht Stade wegen der Tötung seiner Frau erneut verantworten. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil des Verdener Landgerichts bereits im Oktober 2010 aufgehoben und die Verhandlung an das Stader Landgericht abgegeben, da die Tochter der Getöteten Revision eingelegt hatte. Die Forderung der Staatsanwaltschaft lautet jetzt auf lebenslange Haft.