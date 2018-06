Aufmerksame Zeugin ruft Polizei

Achim. "Durch einen Anruf bei der Polizei hat eine aufmerksame Achimerin zur Festnahme eines möglicherweise überregional tätigen Einbrechers beigetragen", teilt die Polizei in Achim mit. Der Mann hatte er an der Haustür eines Einfamilienhauses in Achim geklingelt und der Zeugin den Werbeprospekt eines Billig-Discounters in die Hand gedrückt. Weil ihr die Vorgehensweise des Mannes verdächtig vorkam, hatte sich die Frau an die Polizei gewandt und den Beamten eine Personenbeschreibung des Verdächtigen gegeben.