Ottersberg-Fischerhude. In sattem Grün präsentiert sich der weitläufige Garten des Heimathauses Irmintraut (Kirchstraße 2) in der Ortsmitte Fischerhudes. "Etwa 500 Menschen finden hier bequem Platz", schätzt Jürgen Buthmann-von Schwartz, allgemeiner Vertreter des Ottersberger Bürgermeisters. Nach drei Jahren Pause haben der Flecken Ottersberg und die Stiftung des historischen Heimathauses wieder das Freiluftkonzert als Teil des Gartenkultur-Musikfestivals organisiert.

Die musikalische Veranstaltungsreihe unter freiem Himmel ist ein Projekt des Kommunalverbundes Niedersachsen / Bremen in Kooperation mit zahlreichen regionalen Akteuren – ob Gartenbesitzer, Vereine oder Kulturbeauftragte. Zum zehnten Mal gibt es ab August zwischen Hambergen und Sulingen, Großenkneten und Ottersberg zahlreiche musikalische Darbietungen zu erleben.

Private Gärten, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sind unter anderem die Orte des Geschehens. Wer möchte, kann den Besuch einer Veranstaltung mit einer Fahrradtour über die vom allgemeinen deutschen Fahrradclub (ADFC) erkundeten Routen verbinden. Die Strecken führen rund 130 Kilometer entlang des Bremer Stadtrandes, etwa 130 Kilometer in Flusslandschaften oder ungefähr 220 Kilometer durch Marsch, Moor und Geest.

In Fischerhude werden am 18. August ab 19 Uhr Janine Smith und Benny Grenz sowie Daniel Gebauer und Matija Kriznaric den Heimathausgarten beleben. Die Sängerin Janine Smith und der Pianist Benny Grenz wollen mit ihrem Gospel die Besucher an der Seele berühren. Ihr Repertoire reicht von spirituellen bis hin zu zeitgenössischen Stücken. Saxofonist Daniel Gebauer und Gitarrist Matija Kriznaric bewegen sich musikalisch zwischen Jazz, Pop, Rock und Blues und sorgen somit für reichlich Abwechslung. "Wir freuen uns, dass wir diese regionalen Künstler gewinnen konnten", sagt Buthmann-von Schwartz, dem es scheinbar ein großes Anliegen war, die kulturelle Veranstaltung wiederzubeleben.

Und auch die Stiftung des Heimathauses Irmintraut legte sich organisatorisch für die Neuauflage ins Zeug. Mit Zuschüssen des Landschaftsverbandes Stade und anderer Sponsoren konnte das Open-Air-Konzert finanziert werden. Der Eintritt für die Gäste ist dabei frei.

Und es ist nicht nur für musikalischen Genuss gesorgt, auch an kulinarische Köstlichkeiten wurde gedacht. Die Scheune feuert den Grill an und bereitet rustikale Speisen zu. Die passenden Getränke liefert Bellmanns Gasthof. Wer möchte, kann sich aber auch selbst mit einem Picknick versorgen.

Eine Pause von der Idylle

Musikfestival belebt Fischerhude am 18. August / Zwei Duos auf der Bühne

