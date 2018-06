Das Quelkhorner Moor soll wieder eine ursprüngliche Landschaft werden. Deswegen packen jährlich etliche Freiwillige beim Entkusseln mit an. Dabei werden Sträucher und andere Gewächse entfernt, die normalerweise nicht in einer Moorlandschaft vorkommen. „Der Wetterbericht sagt gutes Wetter für das Entkusseln voraus“, hofft Initiator Jochen Bertzbach wieder auf zahlreiche Helfer. Am Sonnabend, 7. Februar, treffen sich die Naturfreunde um 9.30 Uhr im Quelkhorner Moor. Anmeldung unter 0 42 93 / 74 90.