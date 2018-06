Führen als Erntepaar in Etelsen den Festumzug an: Finja Stampa und Felix Blumenstein. (FR)

Doch nicht nur die Namen des Paares stehen fest, auch die sonstigen Vorbereitungen für das diesjährige Dorf- und Erntefest in Etelsen laufen inzwischen auf Hochtouren, versichert Pastor Martin Beckmann als Sprecher der Vorbereitungsgruppe. Bereits vor einigen Wochen sei das Korn für die neue Erntekrone von freiwilligen Helfern per Hand gemäht worden. Das Binden der Erntekrone ist für Mittwoch, 21. September, angesetzt.

Beginn des Dorf- und Erntefestes ist am Freitag, 23. September, mit dem Laternenumzug ab der Etelser Kirche. Tags darauf findet dann der Festumzug statt, für dessen Teilnahme es dieses Jahr aufgrund von verschärfter Auflagen durch den Flecken Änderungen gibt. Eine Teilnahme ist laut Veranstalter nur noch mit schriftlicher Anmeldung möglich. Dabei gelte es, die Einhaltung der entsprechenden Auflagen zu gewährleisten. Anmeldeformulare liegen in Etelsen in der Poststelle und in der Sparkasse aus oder sind im Internet über die Seiten des Flecken Langwedels sowie der Kirchengemeinde Etelsen erhältlich.

Sammeln der Wagen zur Abfahrt ist wieder auf der Wiese Ecke Etelser Straße / Asternweg. Von dort wird die Erntebraut in der Etelser Straße abgeholt. Anschließend wird sich der Festumzug durch Cluvenhagen und Etelsen bewegen. Nach Erreichen des Festplatzes und der Erntezeremonie beginnt das fröhliche Treiben im Festzelt. Musikalisch soll zunächst der Alleinunterhalter Michael Stumper für entsprechende Unterhaltung sorgen. Abends tritt dann die Liveband „Happy End“ auf, deren Repertoire über Schlager, Oldies, Pop, Rock, aktuelle Hits aus den Charts bis hin zu volkstümlicher Stimmungsmusik reicht, heißt es vom Veranstaltungsteam.

Am Sonntag geht nach dem Gottesdienst im Festzelt und dem Trödelmarkt in der Schulstraße das Fest bei Kaffee und Kuchen im Festzelt zu Ende. All die Tage ist der Budenbetrieb der Schausteller auf dem Festplatz geöffnet.