Dröön" steigt die große Sause am kommenden Sonnabend, 18. Februar. Wie Veranstalter k-roof events mitgeteilt hat, werden DJs aus dem Dröönläänd die Party mit ihren Electronic Sounds in der Club-Area bereichern. Im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) heißt es dann von 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden: „Dance Dance Dance – and have Fun“.

Im Hauptbereich gibt es musikalisch einen bunten Mix aus Rock, Pop und Dance von den DJs Öli, Spirit und k-roof. Von aktuellen Charthits bis hin zu den Klassikern aus vergangenen Jahrzehnten werde fast alles zu hören sein, „was tanzbar ist“. Elektronischer geht es in der Club Area zu, wo die DJs aus dem Dröönläänd – Bud Dance & Terence Kill (Basshouse vs Mash Up), Elektro Pastor (Minimal), Maks (EDM) und Croney (House) – auflegen. Der Eintritt kostet ab 23 Uhr sieben Euro, davor fünf Euro.