Die Freunde von hochwertigen Dekoartikeln wurden am Wochenende in Osmer’s Diele an der Langen-straße fündig. Hier veranstaltete die Familie Kordbarlag einen Adventsmarkt. (Chb· Butt)

Während der vorweihnachtlichen Stimmung auf der Diele wurde durch Kuchenverkauf Geld gesammelt, das demnächst an lokale Vereine übergeben werden soll. Die sieben Frauen des Achimer Strick-Clubs "Quergestrickt" unterstützten an ihrem Stand die Opferschutz-Organisation Weißer Ring. "Aus Stoffspenden haben wir kleine Socken gefertigt, in die ein Chip für Einkaufswagen passt. Die Mini-Söckchen können am Schlüsselbund befestigt werden", sagt Anja Gründel. "Einen Fixpreis gab es für die praktischen Alltagshelfer nicht. "Jeder gibt das, was es ihm wert ist. Mit dem Schnitt sind wir sehr zufrieden", erzählt Anja Gründel.

Am kommenden Wochenende finden die nächsten beiden großen Ausstellungen vor Weihnachten in Achim statt. "Unsere Steckenpferde" heißt es im Achimer Kulturhaus Alter Schützenhof. Im Rathaus bieten die Frauen der lokalen Terre-des-hommes-Ortsgruppe Selbstgebasteltes und Kulinarisches an.