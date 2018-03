Charleen Bertram half als Miss Verdinale mit, wo sie konnte. Die 18-Jährige ist seit vier Jahren ehrenamtliche Helferin beim Hallenreitturnier in der Verdener Niedersachsenhalle. (Andrea Zachrau , Andrea Zachrau)

Sie ist jung, hübsch und passionierte Reiterin. Wer könnte besser den Titel Miss Verdinale tragen als Charleen Bertram aus Langwedel? Die 18-Jährige wurde von einer internen Jury gewählt und nahm die Herausforderung gerne an.

„Ich war schon überrascht, als ich gefragt wurde“, erzählt die Gymnasiastin. „Aber ich habe gerne zugesagt, schließlich ist die Verdinale eine besondere Veranstaltung für mich.“ In diesem Jahr gab es erstmals keine Online-Wahl, stattdessen wählte eine Jury der Veranstalter aus, wer den Titel 2016 tragen durfte. „Jasmin Dittrich hat mich empfohlen, sie war im vergangenen Jahr Miss Verdinale“, erzählt Charleen. Die beiden sind befreundet und halfen bereits in der Vergangenheit tatkräftig mit, wenn das Hallenreitturnier anstand.

Schon seit vier Jahren ist die Langwedelerin als Ehrenamtliche beteiligt und freut sich jedes Jahr aufs Neue darauf. „Viele meiner Freunde sind dabei, und es macht einfach unheimlich viel Spaß. Es ist fast ein bisschen wie Urlaub, weil man den Alltag für vier Tage komplett hinter sich lässt“, sagt sie. In der Vergangenheit half sie überall mit, wo sie konnte – egal, ob es darum ging, Karten zu verkaufen, Ergebnislisten zu überbringen oder die Siegerehrungen vorzubereiten.

Das M-Springen ist ihr großes Ziel

„Die Verdinale ist eines der wichtigsten Turniere hier in der Region und definitiv eines der schönsten Hallenturniere“, ist sie überzeugt. „Es ist einfach toll, was hier an den vier Tagen alles auf die Beine gestellt wird.“

Auch im Sattel durfte sie bereits Verdinale-Luft schnuppern: „Ich bin beim Mannschaftsspringen mitgeritten. Das war schon ein tolles Erlebnis.“ Die Reiterin vom RC Hagen-Grinden besitzt selbst zwei Pferde. „Eines ist bereits in Rente, aber mit meinem Achtjährigen würde ich gerne im kommenden Jahr hier im M-Springen starten“, hat sie sich vorgenommen. Aktuell ist das Paar im L-Springen unterwegs, will aber über den Sommer Erfahrungen in der nächsthöheren Klasse sammeln. „Die Verdinale ist der beste Ansporn dafür.“

In diesem Jahr war Charleen an allen vier Turniertagen von morgens bis abends vor Ort in der Niedersachsenhalle und hat ihren Job als „Miss Verdinale“ sehr ernst genommen. „Ich war mehr hier als zu Hause“, sagt sie. Keine Siegerehrung fand ohne sie statt – sie gehörte zum Gratulationskomitee, das allen Platzierten die Hände schütteln und die Preise überreichen durfte.

Zusätzlich stand sie den Besuchern für Fragen aller Art zur Verfügung. „Viele haben mich angesprochen und mich nach Programmpunkten gefragt oder wo sie was finden. Da habe ich natürlich gerne weitergeholfen.“

Wer im kommenden Jahr in Charleen Bertrams Fußstapfen treten wird, steht noch nicht fest. „Ich denke, dass die Jury einige Wochen vor der Verdinale 2017 jemanden auswählen wird“, sagt die noch amtierende Miss. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die Kandidaten mindestens 18 Jahre alt, dem Reitsport verbunden ist.