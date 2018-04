Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Etagenofen fing Feuer

Lkö

Fischerhude. Einen Schreck haben die Mitarbeiter einer Fischerhuder Bäckereifiliale an der Landstraße gestern in den frühen Morgenstunden bekommen. Nach eigenen Angaben war die Belegschaft gerade mit der Herstellung von Backwaren beschäftigt, als gegen 3.20 Uhr ein Brand sie aus der täglichen Routine riss. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Etagenofen aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Gemutmaßt wird in Ermittlerkreisen, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben könnte. Die Brandschützer der Fischerhuder Ortsfeuerwehr hatten mit dem Feuer allerdings keine Probleme und konnten ihre Löscharbeiten zügig zu Ende bringen. Verletzte waren nicht zu beklagen, jedoch beziffert die Polizei den Sachschaden auf etwa 10000 Euro an.