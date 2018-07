Konzert des Deutsch-französischen Chores Bremen in St.-Paulus

Ewigkeit und Vergänglichkeit

Chb

Oyten. Deutsche und französische Chor- und Orgelmusik erklingt am Sonnabend, 24. November, in der katholischen Kirche St.-Paulus. Ab 17 Uhr lädt der Deutsch-Französische Chor Bremen unter der Leitung von Thomas Streit zu einem Konzert in das Gotteshaus ein. An der Orgel ist Hyun-Joo Na zu hören. Unter dem Titel "Ach, wie flüchtig..." erwartet die Besucher ein Programm, das sich inhaltlich mit Themen wie Ewigkeit und Vergänglichkeit auseinandersetzt. Besonders reizvoll ist dabei der stilistische Kontrast von Werken des deutschen Barock und Kompositionen der französischen Romantik, schwärmen die Veranstalter. "Von der kraftvollen Sprache der Barockzeit geprägte Choralsätze aus Kantaten Johann Sebastian Bachs werden romantischen Meisterwerken der französischen Chormusik mit ihrer bezaubernden klanglichen Raffinesse gegenübergestellt", teilt Ensemblemitglied Andrea Quick mit. Ausgewählte Orgelwerke setzen dazwischen einen instrumentalen Kontrapunkt und runden das Programm ab.