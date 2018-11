Die beiden Mykologen, Botaniker und Naturschützer sind wegen ihres unermüdlichen Engagements für die Erforschung der heimischen und überregionalen Pilzflora im vergangenen Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Knut Wöldecke hat im Niedersächsischen Landesamt für Ökologie unter anderem das 538 Seiten starke - unter Experten vielbeachtete und zitierte - Nachschlagewerk "Die Großpilze Niedersachsens und Bremens" herausgegeben.

Zusammen mit seinem Vater ist er niedersachsenweit unterwegs, um weitere Daten zu sammeln. Die Neufunde im Neuenburger Urwald sollen dann in einen in Planung befindlichen Verbreitungsatlas für Pilze einfließen. Bisher haben die Wöldeckes und ihre Helfer 400000 Datensätze über 2000 Pilzarten verarbeitet.

Allein im Urwald bei Zetel sind 300 Pilzfunde bekannt. Den beiden Experten wird nachgesagt, die niedersächsische Pilzlandschaft so gut zu kennen wie kein anderer Mykologe. So können Knut und Klaus Wöldecke genau sagen, wie viele Pilze auf welchen Flächen in Niedersachsen kartiert sind.

Auch heimische Frühaufsteher und Pilzfreunde können sich an der Exkursion beteiligen, die um 9.30 Uhr startet. Anmeldungen und Informationen zum Ablauf und zu den Treffpunkten bei Wolfgang Pankalla telefonisch unter 04294/ 356.