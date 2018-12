Nach Auffassung der Experten soll das Oberschulgebäude einem Neubau weichen. (Christian Butt)

Langwedel. Die reiche Bestuhlung ließ es erahnen – Bürgermeister Andreas Brandt hatte sich deutlich mehr Interesse erhofft, als am Dienstagabend im Schulausschuss die lange unter Verschluss gehaltene Machbarkeitsstudie zum Um- oder Neubau der Oberschule präsentiert wurde. Gregor Dreischhoff, beauftragter Architekt, hatte zwei Konzepte im Gepäck: Eines sah die Sanierung von Block A mit angeschlossener Neubauerweiterung vor, das andere einen komplett neuen Schulkomplex. Eine Voraussetzung war beiden Konzepten gemein: Die Blöcke B, C und D müssen weg.

Lange Mängellisten

Dreischhoffs Mängellisten für die drei Trakte waren lang. Wände, Decken und Fenster erfüllten weder heutige Wärmedämmungsstandards noch Brandschutzanforderungen. Akuten Handlungsbedarf habe zudem die Brandschau des Landkreises in puncto Fluchtwege ergeben. Zwei offene Treppenhäuser müssten demnach abgeschottet und eine Außentreppe als zweiter Fluchtweg für Block B errichtet werden. Über den inzwischen ungenutzten Block C – zu allen genannten Mängeln kam hier noch Schimmelbildung – wollte Dreischhoff nicht mehr viele Worte verlieren : "Mit dem Gebäude kann man nichts anfangen."

Als einzigen erhaltenswerten Komplex nannte der Architekt Block A, wenn auch unter Vorbehalt. Das Gebäude müsse in den Rohbauzustand zurückversetzt werden, damit man es sanieren könne. "Das ist ein riesiger Aufwand", unterstrich Dreischhoff seine Präferenz für den Komplett-Neubau. Eine Sanierung würde Umzüge mit sich bringen, eventuell brauche man auch Container – das käme dann richtig teuer.

Der angedachte Neubau wäre ein zweigeschossiger barrierefreier Komplex, bestehend aus vier Trakten – drei für Unterrichts- und Fachräume, einer für die Verwaltung. Die Pausenhalle könne bei Bedarf um die angrenzende Mensa zur Aula erweitert werden, was eine Fläche von 350 statt heutiger 190 Quadratmeter ergebe. Im Außenbereich wäre Platz für einen großzügigen Pausenhof mit angrenzender Grünfläche. Ein Windfang ermögliche zudem einen direkten Zugang zur Sporthalle.

Ein Neubau würde nach Berechnung des Planungsbüros mit 10,9 Millionen Euro zu Buche schlagen. Dazu kämen laut Bürgermeister Andreas Brandt noch rund 450000 Euro für weitere 87 Quadratmeter Raumfläche, welche die Helene-Grulke-Schule (HGS) für ihre Kooperationsklasse benötigt. Die Sanierungs-Neubau-Kombination würde 10,1 Millionen Euro kosten, ebenfalls noch ohne HGS-Räume und ungeachtet der Folgekosten, die eine Sanierung mit sich brächte. Dreischhoff betonte zudem, dass die Qualität eines sanierten Gebäudes nicht an die eines Neubaus heranreiche.

In den Fokus der Brandschau-Delegation war neben dem Schulgebäude auch die Sporthalle geraten. Dreischhoffs Kollege Reimer Martin nannte zusätzliche Fluchtwege sowie Brandschutzvorkehrungen am Dach als vordringliche Maßnahmen. Rechne man dazu die Kosten für die energetische Sanierung der Halle, den Umbau der sanitären Anlagen und der Umkleiden, sei mit einer Summe von 2,7 Millionen Euro zu rechnen.

Unmut löste die prognostizierte Dauer von vier bis fünf Jahren, die der Schulneubau wohl in Anspruch nehmen wird, nicht nur bei der Elternvertretung aus. Auch Schulleiter Rolf Bartels betonte, dass es ihm schwer falle, so lange mit den "unhaltbaren Zuständen zu leben". Zudem sei der langwierige Prozess von Nachteil, wenn Achim oder gar Verden in der Zwischenzeit mit einer IGS aufwarten könnten – wohingegen er Langwedel als idealsten IGS-Standort erachte.

Sowohl Brandt als auch Hauptamtsleiter Rolf Korb betonten, dass sich der Ablauf bis zur Fertigstellung nicht beschleunigen lasse. Vorerst warte man noch auf die Stellungnahme des Landkreises zur Finanzierung, das weitere Verfahren plus Bauphase nehme eben Zeit in Anspruch.