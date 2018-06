Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

FH-Absolventen laden ein

Ud

Ottersberg. Gleich in drei Ausstellungen präsentieren die Absolventen der Fachhochschule Ottersberg ihre Abschlussarbeiten. Bis zum 12. Juli sind in der Gleishalle am Güterbahnhof in Bremen Exponate von Linn Bode, Alexandra Hartmann und Finn Klammer zu sehen. Die Vernissage findet am 6. Juli, 19 Uhr, statt. Die Fachklassenpräsentation des 8. Trimesters findet von 9. bis 16. Juli im Foyer im Neubau, Große Straße, in Ottersberg statt. Der gemeinsame Studienabschluss wird am Donnerstag, 19. Juli, 18 Uhr in der Mensa der Hochschule gefeiert. Auch hier sind die Arbeiten der Studiengänge Kunst im Sozialen, Theater im Sozialen und Freie Bildende Kunst zu sehen.