Thedinghausen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Familie überrascht Einbrecher

Tobias Denne

Thedinghausen. Nachdem er erfolglos versucht hat, durch die Kellertür in ein Einfamilienhaus am Hangenring in Thedinghausen einzubrechen, hat sich ein noch unbekannter Täter durch ein Fenster Zugang zum Haus verschaffen können. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter am Freitagmittag eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen und konnte so in das Haus eindringen.