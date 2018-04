März, eine Fastenwoche an. Es gibt Anleitungen und Informationen zum Thema Fasten sowie zu den Themen Ernährung und Entspannung. Wie der Verein mitteilt, gibt es noch freie Plätze. Hierzu findet an diesem Mittwoch, 15. Februar, ab 18 Uhr ein Informationsabend im Vereinsheim des MTV statt. Der Verein bittet für diesen Infoabend bis Dienstag um Anmeldung bei Kursleiterin Susanne Zander unter 0 42 03 / 81 04 32 oder bei Anja Lange unter 0 42 94 / 14 18. Die Teilnahme am Infoabend ist unverbindlich.