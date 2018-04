Dass sich der Überschuss praktisch halbiert, liegt hauptsächlich an der seit November 2010 außer Betrieb gesetzten Blitzanlage des Landkreises Verden an der A1 bei Posthausen. Wegen der Bauarbeiten an der Autobahn ist der Blitzer nämlich abgebaut worden, wodurch dem Kreis ein wichtiger Einnahmeposten weggebrochen ist. 2009 hat der Landkreis allein mit dieser einen Blitzanlage 1,9 Millionen Euro eingenommen - macht im Schnitt 160000 Euro im Monat.

Die drei mobilen Blitzer und die neun fest installierten "Starenkästen", für die es insgesamt vier Kameras gebe, hätten den Ausfall der Autobahnblitzanlage nur zum Teil kompensieren können. Statt der erwarteten drei Millionen Euro würden 2011 voraussichtlich nur zwei Millionen Euro an Bußgeldern in die Kreiskasse fließen. Fachdienstleiter Christian Groth betont, dass die Bußgeldeinnahmen nicht netto beim Landkreis bleiben: "Etwa eine Million Euro im Jahr geht für Verwaltung, Wartung der Technik und Abschreibung der Anlagen drauf."

Der weitaus größte Teil der Bußgelder stammt aus Verkehrsdelikten. "Von den rund 70000 Bußgeldverfahren, die wir im Jahr betreiben, haben nur 800 nichts mit dem Straßenverkehr zu tun", so Groth. Bei diesen 800 Bußgeldern gehe es beispielsweise um Verstöße gegen das Abfall-, Lebensmittel- oder Tierschutzrecht. Aber auch Verfahren gegen Schulverweigerer fielen in diesen Bereich.

Für 2012 rechnet Groth wieder mit höheren Bußgeldeinnahmen. Denn im Frühjahr soll der neue Autobahn-Blitzer seine Arbeit aufnehmen - allerdings nicht mehr in Posthausen, sondern an einer Schilderbrücke bei Oyten, wo derzeit noch ein festes Tempolimit von 100 Stundenkilometer gilt. Dass das so lange dauert mit der 240000 Euro teuren Blitzanlage, erklärt Groth mit den langwierigen Verhandlungen, die der Landkreis mit dem privaten Autobahnbetreiber habe führen müssen. "Wir müssen Mess-Schleifen in die Fahrbahn einbauen", so Groth, "da gibt es einiges zu regeln". Die Nutzungsvereinbarung mit der Gesellschaft A1mobil sei nun aber unter Dach und Fach.