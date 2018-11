Was ist passiert? Seit knapp vier Jahren streiten die Menschen in Ottersberg über ein modernes Biomasse-Heizkraftwerk. Die Argumente für das Werk haben viele überzeugt. Denn mit der Technik ließe sich weitgehend klimaneutral Strom für den ganzen Ort, Wärme für die Haushalte und einen größeren Industriebetrieb erzeugen. Mit 25 von 28 Mitgliedern stimmte der Ottersberger Stadtrat für das Projekt.

Dagegen war und ist nur die Freie Grüne Bürgerliste. Sie fürchtet wachsenden LKW-Verkehr, weite Anfahrtswege für die Biomasse, stinkende Emissionen und eine Gefahr für die Wälder. Ebenso zeigten sich viele Anwohner besorgt über die Auswirkungen des Kraftwerksbaus. So beschloss der Gemeinderat gegen die Stimmen der CDU eine Bürgerbefragung, um die Menschen bei der Entscheidung einzubinden.

Über das Ergebnis waren die meisten Politiker entsetzt, denn die Bürger sahen die Sache ganz anders. Am Tag der Landtagswahl stimmten sie mit 52, 2 Prozent gegen das Kraftwerk. Nun wiederum sorgen sich viele um Ottersberg als Wirtschaftsstandort. So stimmte die Mehrheit im Rat – trotz des Bürgervotums Ende Januar – erneut für den Kraftwerks-Bau, was die Wogen in Ottersberg hochschlagen ließ. Inzwischen aber hat sich der Investor zurückgezogen, weil er die Anerkennung der Bürger für das innovative Projekt vermisst.

Was ist in Ottersberg bei der Abstimmung falsch gelaufen? Entscheidet die Mehrheit der Menschen in der Regel nach dem Sankt-Florians-Prinzip: Energiewende ja, aber nicht vor meiner Haustür? Sind die Bürger überhaupt in der Lage, in solch komplexen Fragestellungen sinnvoll abzuwägen? Ist die direkte Demokratie in solchen Fragen besser als die repräsentative Variante? Müssen Politiker den Bürgerwillen respektieren, wenn es um das Gemeinwohl geht? Und ist nun der Wirtschaftsstandort in Gefahr? Die Sendung Nordwestradio unterwegs wird live am Donnerstag, 14. Februar, von 15:05 bis 16 Uhr aus dem Ratssaal in Ottersberg, Grüne Straße 24 gesendet. Gesprächsgäste sind Horst Hofmann, Bürgermeister, CDU, Angela Hennings, Ratsmitglied für Bündnis 90/Die Grünen, Stefan Bachmann, Fraktionschef der SPD Ottersberg,Tim Weber, Fraktionschef Freie Grüne Liste Ottersberg und Geschäftsführer "Mehr Demokratie" sowie Professor Dr. Beate Zimpelmann, Hochschullehrerin für Politik-Management und Nachhaltigkeit im globalen Wandel in Bremen. Die Moderation hat Martin Busch. Zuschauer sind willkommen. Der Eintritt ist frei.