Doch nicht nur das Zielen auf einer Fünfer-Biathlonanlage und auf Luftgewehr-Scheiben – die Treffer wurden zusätzlich am Monitor angezeigt – machte den Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren Spaß, für Kurzweil sorgten auch einige Gesellschaftsspiele, die Jugendleiterin Annemarie Juschkat auf den Tischen aufgebaut hatte.

Für die Besten gab es Pokal oder Plakette, außerdem erhielten alle Teilnehmer einen Anstecker mit Shooty, dem Maskottchen der Schützenjugend. "Leider wurden Kinder angemeldet, die dann nicht gekommen sind", bedauerte die Leiterin, die von Sabrina Daebel, Kai Hiestermann und Jürgen Juschkat unterstützt wurde. Ein zweiter Termin am 1. August fürs Lichtpunktschießen auf dem Stand am Adeligen Holze in Donnerstedt ist im Ferienspaß-Heft falsch angegeben worden.

Wegen des regen Interesses gibt es nunmehr eine Neuauflage am Sonnabend, 11. August, von 10 bis 12 Uhr. Dazu sind Anmeldungen unter der Telefon 04204/ 7146 erforderlich. Zudem muss der Teilnehmerbeitrag in Höhe von 2,50 Euro vorab bezahlt werden. Für die Besten gibt es auch hier Pokale, für alle weiteren kleine Überraschungen.

Der Schützenverein Dibbersen-Donner-stedt-Horstedt begibt sich aber auch auf fremdes Terrain – nämlich in anderen Sportarten. Ein Tischfußball-Turnier ist für den 8. August, 10 Uhr, vorgesehen. Ein Tischtennis-Turnier findet am 15. August, ebenfalls um 10 Uhr statt. Während der Kicker-Wettbewerb ausverkauft ist, werden für Tischtennis noch Anmeldungen von Annemarie Juschkat entgegen genommen.

Mehr als 40 Anmeldungen gibt es bereits für das Ferienspaß-Bogenschießen am 27. und 28. August, das um 14.30 Uhr beginnt. Ansprechpartner ist hier der Bogenreferent Helmut Pabst, Telefon 04204/ 395.