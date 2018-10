Motive finden sich bei der hochkarätigen Veranstaltung genügend. Denn es sind viele bekannte Gesichter aus dem Reitsport auf dem Gelände an der Verdener Galopprennbahn unterwegs. So wird zum Beispiel die Dressurreiterin Isabell Werth, die schon viele Medaillen bei den Olympischen Spielen, bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen hat, in Verden in den Sattel steigen. Oder auch ihre Mannschaftskollegin Helen Langehanenberg. Im Parcours sind der bekannte Springreiter Ludger Beerbaum oder die Vielseitigkeitsreiterin Sandra Auffahrt aus Ganderkesee unterwegs. Aber auch neben dem Dressurviereck und dem Springparcours lassen sich viele schöne Fotos schießen – es können kleine Details sein oder vielleicht ein großes Panorama. Mitmachen darf jeder bis zum Alter von 14 Jahren. Los geht es am Mittwoch, Einsendeschluss ist am Sonntag, 11. August, um 20 Uhr. Die Bilder mit Angabe von Name, Alter und Wohnort sind an folgende Adresse zu schicken: turnier@verdener-nachrichten.de.

Die eingesendeten Fotos vom Dressur- und Springfestival werden im Internet unter www.weser-kurier.de/region gezeigt. Die besten Fotografen dürfen sich über Einkaufsgutscheine für den Krämer-Pferdesport-Mega-Store Bremen freuen. Der Gewinner erhält einen Gutschein im Wert von 60 Euro, der Zweitplatzierte darf für 30 Euro einkaufen, und für das drittschönste Bild gibt es einen 20-Euro-Gutschein.