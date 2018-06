Ein Kennzeichen der Achimer Pétanque-Gruppe ist ihre Liebe zum Detail: Heinz Josting vor dem Zählbrett Marke Eigenbau.

Achim. Heinz Josting kam spät zum Boulespiel, dafür aber umso heftiger. "Das macht süchtig!", erklärt der Sprecher der Gruppe und erzählt, wie er vor drei Jahren in der Zeitung von der Bahn am Rathauspark gelesen hatte und aus Neugier einfach mal hingegangen war. "Am Anfang waren da noch zwei, drei andere, die das Spiel schon kannten. Aber schon Ende des Jahres waren wir zwölf Mann."

Wennschon – dennschon: Der goldene Schriftzug auf den Trikots ist aufgestickt.

Heute sind es 28 Männer und Frauen, allesamt im Rentenalter, die sich regelmäßig dienstags und donnerstags um 14.30 Uhr am Rathauspark treffen. Die einen als reine Freizeitsportler, die anderen durchaus mit "etwas mehr Ernst und Pfeffer", erzählt Josting. Auf jeden Fall aber sind alle mit viel Enthusiasmus und Spaß bei der Sache. Längst wird sich geduzt, und dass hier innerhalb kürzester Zeit eine Gemeinschaft gewachsen ist, ist nicht nur an den bordeauxroten Trikots mit der goldenen Stickerei abzulesen: "Park-Bouler Achim – Pétanque seit 2009". Ein Problem kristallisierte sich allerdings schnell heraus. Wenn alle kamen, wurde es eng. "Wir haben uns deshalb schon ziemlich bald überlegt, eine zweite Bahn anzulegen." Nach Rücksprache mit der Bürgerstiftung und der Stadt Achim erfüllten sich die Kugelspieler mit Engagement und Muskelkraft sowie der freundlichen Unterstützung mehrerer Firmen ihren Wunsch. Und dies nach allen Regeln der Kunst: Wie es sich für eine Boulebahn gehört, wurde der Boden ausgekoffert und Schicht für Schicht wieder aufgebaut – von der Frostschutz- und Drainageschicht über mehrere Lagen unterschiedlich groben Kieses bis hin zum Lehmsand-Kies-Gemisch und dem Lotsand, der zuletzt auf die fertige Bahn gestreut wurde. Das Ganze zunächst mit einem Rüttler und dann mit einer Walze verdichtet, versteht sich.

Die offizielle Eröffnung der neuen Bahn steht zwar erst für kommenden Freitag, 24. August, um 15 Uhr auf dem Terminkalender, aber gespielt wird auf ihr schon. Wobei sie sich als durchaus gewöhnungsbedürftig erweist. Die erste Kugel von Ute, die in ihrem Dreier-Team die Position des Legers übernommen hat, bleibt auf halber Strecke liegen. "Mehr Schwung, die läuft nicht", beurteilt Gerd die neue Bahn, doch auch der zweite Versuch scheitert relativ kläglich. Die Analyse folgt auf dem Fuße: "Die ist ganz anders als die alte Bahn. Hier rollen die Kugeln überhaupt nicht, man muss sie werfen."

Im Vordergrund steht die Freude am Spiel, aber wenn Millimeter entscheiden, muss auch schon mal das Maßband ran: Regelmäßig dienstags und donnerstags trifft sich eine Gruppe Pétanque-Spieler am Rathausplatz. Kommenden Freitag wird dort eine zweite Boule-Bahn eingeweiht. FOTOS: MICHEL

Dass sich nebenan auf der alten Bahn genau in diesem Moment einer der Spieler darüber beschwert, dass dort die Kugeln viel zu weit rollen – "Nun kuck dir das an!" –, wird allgemein mit Belustigung aufgenommen. Wie hatte doch Heinz Josting gesagt? Eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Boulespielers ist es, den Boden genau begutachten zu können und danach seine Würfe auszurichten.

Ist das Fachsimpeln über einzelne Würfe ein fester Bestandteil beim Boule, so ist die liebevoll kommentierende Frotzelei ein anderer. "Sollte die dahin?", muss sich Gerd anhören, als einer seiner gefürchteten Schüsse daneben geht. Und weil das so selten passiert – "Gerd ist unser bester Schütze, der hat eine sagenhafte Trefferquote" – muss dann auch noch laut und deutlich festgestellt werden, dass diese Kugel aber nun wirklich ziemlich weit daneben war...

Andererseits wird aber auch nicht mit Lob gegeizt. "Super, das war wirklich ein Guter", zollt ein Mitspieler Gerd Respekt, als der mit seinem nächsten Wurf die am besten platzierte gegnerische Kugel mitten aus einem Pulk herausschießt.

"Schööön", findet wenig später Uli auch die nächste Kugel von Ute, die sich inzwischen auf die neue Bahn eingestellt und eine Kugel sehr dicht ans Ziel gelegt hat. Dann ruft er sich scherzhaft selbst zur Ordnung – "Ach so, du spielst ja in der gegnerischen Mannschaft." –, und legt seine nächste Kugel prompt noch ein wenig schöner ans Ziel.

Und so geht es im Schatten der großen alten Bäume des Rathausparks den ganzen Nachmittag hin und her. Locker, aber trotzdem konzentriert, mit einer ganz eigenen Art von fröhlicher Gelassenheit. Oder, um es mit den Worten von Heinz Josting zu sagen: "Das hier hat irgendwie immer so ein bisschen was von französischem Flair."