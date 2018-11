Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Achim. Die Tanzsportabteilung des TSV Achim nimmt ab Januar leicht fortgeschrittene Paare auf. Deshalb bietet der Verein noch bis zum 17. Dezember ein kostengünstiges und unverbindliches Probetraining an. Dieses findet immer montags von 19.15 bis 20.45 Uhr im Spiegelsaal des Jugend- und Sportheims statt. Getanzt werden alle bekannten Standard- und Lateintänze sowie Salsa, Disco Fox, Mode- und Partytänze. Unter der Leitung von Hans Schultze läuft seit dem 7. November ein Tango-Argentino-Tanzkreis. Trainiert wird mittwochs von 21 bis 22.30 Uhr. Daran können sich noch weitere Paare aber auch Einzeltänzer beteiligen. Anmeldungen sind per E-Mail an info@tsv-achim-tanzsport.de oder unter 04202/5118861 bei Sibylle Boysen möglich.