Der Bildungsverbund Schule-Beruf im Landkreis Verden hat als Ziel, Schüler stärker auf den Beruf vorzubereiten, den Übergang von der Institution in den Job zu erleichtern.

Neben Achim und Verden sind auch Kirchlinteln und Thedinghausen Mitglied, seit gestern ist der Flecken Langwedel dabei. Den Verbundsvorsitzenden, Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann, freut’s, nur gemeinsam sei man gut. Eine gelungene Berufsorientierung, betont er, sei wichtig „für die Wirtschaft und die Menschen“.

Ein wenig aus der Ferne betrachtet hatte man aus Langwedel bislang den Bildungsverbund Schule-Beruf des Landkreises. Seine Aufgabe ist es, jungen Menschen die schwierige Übergangsphase zwischen Schule und Beruf zu erleichtern. „Seitdem der Verbund ins Leben gerufen wurde, haben wir uns die Arbeit natürlich genau angesehen, wir wollten wissen, ob das etwas für uns ist“, erklärt Rolf Bartels, Schulleiter der Langwedeler Oberschule am Goldbach.

Mit dem, was man in Langwedel sah und hörte, waren die Verantwortlichen offenbar zufrieden. Denn seit gestern ist der Flecken das neueste Mitglied im Verbund, dessen Vorsitzender Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann ist. „Wir hoffen auf gegenseitige Hilfe bei dem großen Thema Berufsbildung“, sagt Bartels mit Blick auf das inzwischen zusammengetragene Know-how des Verbunds. „Das ist hier eine Art Thinktank, von dem wir nur profitieren können.“

In einer Sitzung in der Realschule Achim wurde der Vertrag gestern unterschrieben. Und auch inhaltlich war einiges zu tun. So hatte der Verbund Kollegen von der Bildungsbörse Wolfsburg eingeladen, damit diese etwas über ihr Bildungskonzept verraten. Ein über zehn Jahre gereiftes Programm zur Praktikumsverwaltung hatten diese zum Beispiel vorzuzeigen. Hierin sind alle Termine der Praktikumszeiten der Stadt vermerkt, Betriebe können sich darin vorstellen, Schüler auf die offenen Stellen zugreifen und Lehrer verfolgen, wie viele Bewerbungen ihre Schützlinge verfasst haben.

Auch im Landkreis Verden gibt es eine ähnliche Plattform, erklärt Bildungskoordinator Klaus Müller, der diese betreut. „Seit zwei Jahren wird sie genutzt“, hält er fest. 400 bis 500 Betriebe seien dort vermerkt, es gebe über 900 Zugriffe. Allerdings sei es eine stetige Arbeit, die Schulen und Betriebe zur fleißigen Nutzung zu motivieren. Unter https://berufsbildungsboerse-verden.de könne man sich weiter informieren.

Überhaupt lebe die Zusammenarbeit von einer möglichst dichten Vernetzung, unterstreicht Lutz Brockmann. Weswegen es positiv zu bewerten sei, dass mit dem Flecken Langwedel das Netz wieder einmal dichter geworden ist. Dass junge Menschen den Weg in den Beruf finden, in einen, der ihnen wirklich liegt, sei erheblich für den „Wirtschaftsstandort Landkreis Verden“, aber eben auch „für jeden einzelnen jungen Menschen“.

Wie das gelingen kann, zeigten drei Schülerinnen und ein Schüler der Realschule Achim, indem sie den Verbundsmitgliedern in einem selbst verfassten Vortrag erklärten, wie bei ihnen ein Bewerbungstraining aussieht. Denn da würden nicht nur einfach ein paar Lebensläufe geschrieben. Vertreter von diversen Unternehmen, wie etwa Desma, Dodenhof oder der AOK, kämen zum Beispiel auf Einladung an die Schule, erklären dort, was sie von ihren Auszubildenden erwarten und geben sehr genaues und auf jeden einzelnen Schüler zugeschnittenes Feedback.