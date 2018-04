Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Gefangen in der Toilette

Chb

Achim. Eine 39-jährige Achimerin und ihre fünfjährige Tochter mussten am Donnerstag eine ganze Weile in einer Toilette in der Marktpassage ausharren. Die Frau hatte sich gegen 14.30 Uhr den Toilettenschlüssel einer Bäckerei geben lassen. Diesen ließ sie von außen stecken. Plötzlich bemerkte sie, dass die Tür verschlossen wurde. Sie rief um Hilfe, wurde aber erst nach einer Stunde gehört. Feuerwehrleute mussten die Tür aufstemmen. Die Polizei geht davon aus, dass zwei Jugendliche, die zur gleichen Zeit die Herrentoilette aufgesucht hatten, die Tür verschlossen. Die möglichen Täter sind etwa 1,80 Meter groß. Einer hatte einen Motorradhelm dabei. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.