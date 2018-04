„Wir haben mit dieser Aktion vor zwei Jahren angefangen – und es hat gut funktioniert“, freuten sich die Karnevalsmacher. Und gleichzeitig könne man die neueste Camouflage einmal ausprobieren. Die kuriosen Verwandlungen erfüllten ihren Zweck. Neugierig fragten die Marktbesucher nach, zunächst noch etwas ungläubig. „Habe ich dort gerade wirklich den Beelzebub gesehen?“ Die Bierdener sind berüchtigt dafür, wie sehr sie ihren Karneval mit all den Formalitäten, traditionellen Prozeduren und der Feuchtfröhlichkeit lieben. Lautstark und ein bisschen verrückt wurde auf die vielleicht beste Party des Jahres aufmerksam gemacht – eine willkommene Abwechslung im Einheitsgrau des Februars. In diesem Jahr findet die große Sause am 25. Februar traditionell im Gasthaus Meyer Bierden ab 20 Uhr statt. Der Kinderkarneval folgt am 26. Februar, hier geht es um 14.30 Uhr los. Der bereits angelaufene Kartenvorverkauf findet jeden Mittwoch zwischen 19 und 20 Uhr am Veranstaltungsort statt. Im Vorverkauf kosten Karten zehn Euro, ermäßigt für Schüler und Studierende acht Euro. An der Abendkasse müssen die Kostümierten zwölf Euro aufwenden. Für den Kinderkarneval gibt es keinen Vorverkauf. Erwachsene zahlen hier vier Euro, die Kleinen kommen umsonst hinein.