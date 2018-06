In Borstel wird aufgeräumt – und zwar am Sonnabend, 12. März. Zu dieser Müllsammelaktion lädt die Dorfgemeinschaft Borstel ein. Treffpunkt der freiwilligen Helfer ist um 10 Uhr am Bankplatz im alten Heerweg. Im Anschluss an die Arbeiten gibt es Knipp.

KUT