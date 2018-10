Aussteller haben beim Kunsthandwerkermarkt ihre Schätze gezeigt

Glaskunst trifft auf Häkeltiere und individuellen Schmuck

Lars Köppler

Fischerhude. Außergewöhnliche und nützliche Objekte aus kreativer Hand haben 26 Aussteller am vergangenen Wochenende beim traditionellen Kunsthandwerkermarkt in Buthmanns Hof in Fischerhude an ihren Ständen präsentiert.