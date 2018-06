Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Golflokal wird zum Irish Pub

Christian Butt

Achim. Der Golfclub Achim und das Clubrestaurant Wachtelkönig setzen am morgigen Donnerstag, 22. November, die Programmreihe "Golf & Kultur" fort. Auf der Bühne steht die Achimer Band "The Bundorans". Das Sextett steht für handgemachte Irish Pub-Musik. Titel die durch Bands wie The Dubliners, The Pogues oder The High Kings bekannt wurden, interpretiert die Band zwar auf eigene Weise, bleibt jedoch dem Stil der klassischen Pub-Songs treu. "Alle Lieder sind mitsingbar", heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.