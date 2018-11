Oetjen-Kritik an Tagesordnung zum Bauausschuss

Große Straße fehlt als TOP

Sottrum. Mit Verwunderung hat der Vorsitzende der Sottrumer FDP-Gemeinderatsfraktion, Jan-Christoph Oetjen, die kurzfristige Einladung zum Bauausschuss am kommenden Montag, 9. Juli, zur Kenntnis genommen. Einziger Top ist der B-Plan "Hansalinie". "Wir wollen endlich das neue Gewerbegebiet an der Autobahn auf den Weg bringen, aber andere wichtige Tagesordnungspunkte fehlen. Ich verstehe nicht, warum die Sanierung der Großen Straße nicht auf der Tagesordnung steht!" In der jüngsten Gemeinderatsitzung wurden mit dem Haushalt 80000 Euro auf Vorschlag der FDP für die Sanierung der Großen Straße zur Verfügung gestellt. "Wir sollten jetzt die Planung auf den Weg bringen, damit die Große Straße noch in diesem Jahr saniert werden kann", meint Oetjen.