Eine Krähenkolonie an der Ecke Feldstraße/Asmusstraße. (Christian Butt)

"Es ist ein schwieriges Thema, wenn Naturschutz und Interessen der Menschen aufeinandertreffen", sagte Achims Bürgermeister Uwe Kellner am Dienstagabend im Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, wo das Problem auf der Tagesordnung stand. Allerdings zunächst nur im nicht öffentlichen Teil. Doch auf Antrag von Hans-Jürgen Wächter (SPD) wurde die Angelegenheit dann doch öffentlich behandelt. Sehr zum Unwillen von Joachim Schweers. Der Sprecher der NABU-Ortsgruppe Achim gehört dem Ausschuss als beratendes Mitglied an. Er hätte das weitere Vorgehen zunächst lieber gründlich hinter verschlossenen Türen vorbereitet und die Öffentlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

Konkret geht es darum, zu überprüfen, ob die störenden Krähenkolonien gezielt vergrämt und an einem anderen Platz im Stadtgebiet wieder angesiedelt werden können. "Um voranzukommen, könnten wir ein Gutachten in Auftrag geben, ob so eine Maßnahme eine Verbesserung der Situation bringt", schlug Bürgermeister Kellner vor. Die Expertise eines Fachmannes aus den Niederlanden würde zwischen 3000 und 5000 Euro kosten. Die Summe könnte größtenteils aus Fördermitteln bezahlt werden. Diese Möglichkeit sollte geprüft werden, meinte Kellner. "Wenn das Gerichtsurteil vorliegt, können wir das Ergebnis vorholen und einbringen."

Unterstützung bekam Kellner von Hans-Jürgen Wächter: "Nichtstun ist die schlechteste Lösung – wir sollten das ruhig mal versuchen." Dagegen argumentierte Wächters SPD-Fraktionskollege Jürgen Harder, das Krähenproblem werde auch durch das Gutachten nicht gelöst und sei nur rausgeworfenes Geld. Vergrämung sei das absolut falsche Mittel, denn das führe vielmehr dazu, dass sich die Krähenkolonie in drei oder vier neue Nistgruppen aufspalte. "Die einzige Möglichkeit, das Problem in den Griff zu bekommen, ist, den Abschuss in begrenztem Maße freizugeben", forderte Harder.

Diese drastische Vorgehensweise lässt das Naturschutzgesetz jedoch nicht zu. Der Ausschuss sprach sich dafür aus, gutachterlich überprüfen zu lassen, ob die Krähen innerhalb Achims umgesiedelt werden können.