Grün ist die Lieblingsfarbe von Harald Steege. Wie die Natur in seinem Garten, so auch die politische Gesinnung des 59-jährigen Kölners. (Björn Hake)

Damals sei er total unpolitisch gewesen, gesteht der Versicherungsbetriebswirt. Doch seit Anfang dieses Jahres ist Steege – einst passives Mitglied der ehemaligen Grünen Liste (GLO) – voll in das lokalpolitische Geschäft eingestiegen. Für die Wählergemeinschaft Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg (FGBO) ordnet er die Öffentlichkeitsarbeit und kandidiert auf Listenplatz fünf für den Gemeinderat. Und auch in den Ortsrat Otterstedt will der FGBO-Pressesprecher als Spitzenmann einziehen.

Rheinische Frohnatur

Doch mittlerweile hat sich die Situation entspannt und längst hat er Gefallen an der Politik und den dahinter steckenden Entscheidungsprozessen gefunden. „Man kann im Lokalen ziemlich schnell wirksame Ergebnisse erzielen“, nennt Steege ein Beispiel, warum ihm das politische Engagement so viel Freude bereitet. Ein Grund, warum er sich der FGBO angeschlossen habe, seien die kurzen Entscheidungswege innerhalb der Partei. „So können wir die Themen besser umsetzen“, glaubt die rheinische Frohnatur. Am rasanten Wachstum der von Tim Weber geführten Wählergemeinschaft hatte Steege derweil in kurzer Zeit schon großen Anteil. „Wir haben mächtig getrommelt, um neue Mitglieder zu bekommen“, erklärt der Otterstedter, der als Pressechef sozusagen der Obertrommler war.

Der Aufwand hat sich offenbar gelohnt, denn 16 Kandidaten – mehr als beispielsweise bei den Sozialdemokraten – stehen auf der FGBO-Liste zur Gemeinderatswahl. Darunter zahlreiche Neupolitiker mit reichlich Lebenserfahrung und Ortskenntnis. Die Pressearbeit bei der Wählergemeinschaft habe er gerne übernommen, betont Steege. Es sei kein Amt gewesen, in das irgendjemand aus den eigenen Reihen mit sanfter Gewalt gedrückt worden war. „Ich habe keine Berührungsängste mit elektronischen Medien und konnte so auch Tim Weber entlasten, der diese Arbeit bis dahin alleine machen musste“, erklärt Harald Steege, der passionierte Motorradfahrer.

Infrastruktur erhalten

Ziele, die hat natürlich auch Harald Steege. Wenn er das große Ganze – also die eigene Partei – betrachtet, soll bei der Kommunalwahl mindestens ein Sitz mehr im Gemeinderat herausspringen. „Ein zweiter zusätzlicher Sitz wäre ein Traum“, findet der 59-Jährige. Derzeit sind es Tim Weber, Tülay Ulusoy und Holger Wieters-Froehlich, die das Orange der FGBO im Rat vertreten. Wichtig sei es zudem für ihn, eine aktive Rolle im Ortsrat Otterstedt spielen zu können. Vor allem die Infrastruktur gelte es zu erhalten, sagt Steege mit Blick auf das Traditionskaufhaus Bergstedt, dessen Zukunft wegen des fortgeschrittenen Alters der Inhaber und der ungeklärten Nachfolge derzeit ungewiss sei. Die Bürger bei den Entscheidungen mitnehmen, das ist für Harald Steege ein Hauptanliegen, warum er Lokalpolitik betreibt. „Man muss den Menschen aufzeigen, warum Entscheidungen so getroffen werden“, lautet seine Devise.